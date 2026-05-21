اختيار الفارس المرزوقي ضمن «القدوات الرياضية» لأولمبياد الشباب

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اختيار فارس المنتخب الوطني، عمر المرزوقي، ضمن دفعة جديدة من «القدوات الرياضية» لدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، المقررة في السنغال، والتي تعد أول حدث أولمبي يقام في القارة الإفريقية.

ويُعد المرزوقي أول رياضي إماراتي يحرز ميدالية في تاريخ مشاركات الدولة بدورات الألعاب الأولمبية للشباب، بعدما توج بالميدالية الفضية في منافسات قفز الحواجز خلال النسخة الثالثة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 2018، بمشاركة نحو 4000 رياضي من 206 دول.

وتضم قائمة «القدوات الرياضية» 36 رياضياً ورياضية من الأبطال الأولمبيين وأصحاب الإنجازات العالمية، يمثلون 25 رياضة تنافسية و10 رياضات تفاعلية، بهدف دعم الرياضيين الشباب المشاركين في الدورة وتوجيههم.

وسيتولى المختارون تقديم الإرشاد الرياضي والذهني، والمشاركة في ورش العمل والجلسات التفاعلية، إلى جانب نقل الخبرات الأولمبية وترسيخ القيم الرياضية لدى الأجيال الجديدة.

وتشمل القائمة عدداً من الأسماء البارزة على الساحة الرياضية العالمية، من بينهم كلاريس أغبينينيو، وكايليا نمور، ورايسا ليال، ودينا مشرف.