«خطة دبي 2033» تستهدف زيادة ممارسي الرياضة إلى 2.6 مليون شخص

نظم مجلس دبي الرياضي لقاءً موسعاً جمع منظمين للفعاليات الرياضية، ومُلّاك المنشآت الرياضية في دبي، لمناقشة التوجهات الاستراتيجية لمستقبل الرياضة في الإمارة وبحث سبل دعم الفعاليات وتطويرها.

وعقد الملتقى في نادي جبل علي للرياضة والرماية، وتخلل اللقاء جولة للتعريف بأحدث الوجهات الرياضية المتكاملة والمتعددة الاستخدامات في المنطقة قبل افتتاحها الرسمي.

ووفقاً لبيان صحافي من مجلس دبي الرياضي، قدم المجلس خلال اللقاء عرضاً شاملاً حول «الخطة الرياضية لدبي 2033»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رياضياً عالمياً رائداً، وترتكز رؤية الخطة على مواصلة الاستثمار في البنية التحتية ذات المعايير العالمية القادرة على استقطاب الفعاليات الدولية الكبرى، بالتوازي مع دعم المنظومة الرياضية المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية على نطاق واسع.

وقدم مدير مكتب التطوير الاستراتيجي في مجلس دبي الرياضي أحمد الفهيم، عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي 2033، وقال: «توفر (الخطة الرياضية لدبي 2033) خارطة طريق شاملة للمرحلة المقبلة، حيث تضم 19 برنامجاً رئيساً و75 مبادرة متفردة تعكس طموح دبي وتطلعاتها المستقبلية».

وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة عدد ممارسي الرياضة من 1.6 مليون إلى 2.6 مليون شخص، ورفع أعداد الحضور الجماهيري في الفعاليات الرياضية الكبرى من 1.67 مليون إلى 4.1 ملايين متفرج.

من جانبه استعرض مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عيسى شريف، مؤشرات النمو القوية التي تسجلها دبي حالياً، ومن أهمها استضافة أكثر من 115 معسكراً تدريبياً دولياً، وتنظيم 511 فعالية رياضية متنوعة سنوياً، منها 114 بطولة دولية، استقطبت بمجملها أكثر من 2.7 مليون مشارك.

وقال عيسى شريف: «نحن لا نكتفي بوضع أجندة للفعاليات، بل نعمل على بناء ثقافة رياضية مستدامة، وملتزمون بالعمل كمظلة استراتيجية توفر الدعم اللوجستي والتوجيه، كما نعطي أولوية كبرى لتنمية الشباب، واكتشاف المواهب الناشئة في رياضات مثل كرة القدم والغولف والريشة الطائرة، والبادل، مع توفير مسارات احترافية لهم، وسنواصل استضافة الفعاليات الدولية ذات التأثير العالي، لنكشف للعالم جودة بنيتنا التحتية وقدراتنا التنظيمية الفائقة».

