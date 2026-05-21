كون سانتوس: موسم شباب الأهلي كان صعباً.. وسنعود أقوى

أكّد لاعب شباب الأهلي، كون سانتوس، أن الموسم المنتهي كان من أصعب المواسم التي مرّ بها الفريق، بعد خسارة جميع الألقاب والاكتفاء بالمركز الثاني في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن الفريق سيعود بشكل أقوى في الموسم المقبل.

وقال سانتوس في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»: «الموسم كان صعباً للغاية، لكن رغم ذلك وصلنا إلى النهائيات ونافسنا على جميع البطولات حتى اللحظات الأخيرة، وهذا يؤكد أن الفريق كان يعمل بصورة قوية طوال الموسم».

وأضاف: «في كرة القدم تحدث مثل هذه المواسم، كل فريق يدخل أي مباراة بهدف الفوز وتحقيق الألقاب، وربما تكون هذه من المرات النادرة التي يخرج فيها شباب الأهلي من دون بطولات، لكن علينا الآن أن نرفع رؤوسنا ونستعد لما هو قادم».

وتابع: «تحدثنا كثيراً داخل الفريق عن ضرورة التعلم من هذا الموسم، والاستعداد بصورة أفضل للموسم المقبل، لأن أي لاعب يرتدي شعار شباب الأهلي مطالب دائماً بالمنافسة على البطولات وتحقيق الإنجازات».

وحرص اللاعب على توجيه رسالة إلى جماهير «الفرسان»، قائلاً: «نعتذر للجمهور عن عدم تحقيق الألقاب هذا الموسم، لكننا نشكره على دعمهم المستمر، ووقوفه خلف الفريق في جميع الظروف، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا كلاعبين».

ويُعدّ كون سانتوس من أبرز عناصر شباب الأهلي خلال الموسم الحالي، بعدما شارك في 22 مباراة بالدوري، منها 19 مباراة أساسياً، وبلغ مجموع دقائق لعبه 1618 دقيقة.

وسجّل اللاعب أربعة أهداف، وصنع هدفاً واحداً، إلى جانب إسهامه الكبير في الجانب الدفاعي، بعدما حقق نسبة نجاح في الافتكاكات بلغت 73.91%، إضافة إلى أربع مباريات بشباك نظيفة، ما يعكس أهميته الكبيرة داخل تشكيلة الفريق، سواء في الأدوار الدفاعية أو التحولات الهجومية.

