منتخبا السنوكر والرماية يتوشحان بالذهب في «الألعاب الخليجية»

حقق منتخب الإمارات للسنوكر، المكوّن من محمد شهاب وخالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي، الميدالية الذهبية في منافسات الفِرَق ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة - الدوحة 2026، بعد أداء مميز في الأدوار النهائية.

وفي منافسات الرماية، نجحت غاية آل شهيل ومحمد الكعبي في الفوز بذهبية المسدس الهوائي 10 أمتار مختلط، محققَين 461 نقطة، كما أحرزت غاية آل شهيل الميدالية الفضية في فردي المسدس الهوائي 10م للسيدات، بعد تأهلها إلى النهائي وتقديمها مستوى مميزاً خلال المنافسات. وتمكن كذلك فريق التراب مختلط من الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية عن طريق كل من الرامي الشيخ محمد بن دلموك بن جمعه آل مكتوم والرامية عائشة الياسي.

وحقق فريق المسدس الهوائي 10م للسيدات الميدالية البرونزية في منافسات الفِرَق، عبر اللاعبات مهرة السويدي، وغاية آل شهيل، وانتصار الجنيبي، وأضاف منتخب رماية التراب فرق الميدالية البرونزية، إلى جانب برونزية يحيى المهيري في فردي التراب.

وافتتح اللاعب شهاب أحمد حصاد القوس والسهم في الدورة الخليجية، بحصوله على الميدالية البرونزية فئة الفردي للقوس المركب.

من جانبه، أعرب محمد شهاب عن سعادته بتحقيق ذهبية وبرونزية في منافسات السنوكر، وقال: «أهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، كما أود كذلك تقديم الشكر إلى اللجنة الأولمبية الإماراتية لإتاحة الفرصة للمشاركة في هذا المحفل الكبير، وأتمنى المشاركة دائماً وتمثيل الوطن في مختلف الاستحقاقات المقبلة».

وأكدت غاية آل شهيل أن تحقيق الميدالية الذهبية فئة المسدس مختلط، والميدالية الفضية، وبرونزية الفِرَق يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة التدريب والعمل من أجل تحقيق أرقام أفضل ورفع علم الإمارات في المحافل الرياضية، مشيدة بالأجواء المميزة للبطولة والتنظيم القطري.

من جانبها، أوضحت مهرة السويدي أنها سجلت أعلى رقم شخصي لها في منافسات الفردي برصيد 556 نقطة، وتأهلت إلى النهائي قبل أن تنهي المنافسات في المركز السادس، معبرة عن فخرها بأول مشاركة خليجية لها وتحقيق برونزية الفرق مع زميلاتها.

وبهذه النتائج، ارتفع رصيد الإمارات في الدورة الخليجية إلى 50 ميدالية، بواقع تسع ذهبيات و14 فضية و27 برونزية.