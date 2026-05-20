فوز خورفكان في النهائي الأول لدوري الصالات

اقترب خورفكان من التتويج بلقب دوري كرة قدم الصالات، بعدما حقق فوزاً مهماً مساء اليوم الأربعاء على البطائح بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3)، في المباراة النهائية الأولى التي أُقيمت على ملعب نادي خورفكان.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً في المباراة النهائية الثانية، التي ستقام على ملعب البطائح يوم الأحد المقبل 24 مايو الجاري، على أن يُحسم اللقب للفريق الذي يحقق انتصارين في سلسلة النهائيات.

وسجل أهداف خورفكان كلٌّ من: معاذ موسى في الدقيقة الخامسة، والبرازيلي رونالدو جونيور في الدقيقة 19، ومواطنه لوكاس غوستافو في الدقيقة 31.

في المقابل، أحرز أهداف البطائح: السوداني عبدالقادر الصديق في الدقيقة 15، والبرازيلي هوجو سانتوس في الدقيقة 19، وعبدالله المهيري في الدقيقة 38.

وشهدت ركلات الترجيح تألقاً لافتاً من حراس المرمى، بعدما نجحوا في التصدي لعدة تسديدات، قبل أن يحسم خورفكان المواجهة لصالحه ويقترب خطوة مهمة من منصة التتويج.