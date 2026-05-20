حاكم رأس الخيمة يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي وشركة نادي الإمارات برئاسة محمود حسن الشمسي، وتسمية المهندس إسماعيل حسن البلوشي نائباً أول للرئيس، وأحمد محمد شملان النعيمي نائباً ثانياً للرئيس.

ونص القرار على أن تضم عضوية مجلس الإدارة كلاً من: الدكتور طالب محمد المندوس، والدكتور جاسم محمد الزعابي، والدكتورة فاطمة علي المعمري، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

من جانبه، ثمن الشمسي الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والشيخ أحمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى للنادي لمجلس إدارة نادي الإمارات، وقال إن هذه الثقة تمنحنا الدافع والحافز لمواصلة مسيرة النادي بوصفه صرحا رياضيا يخدم طموحات وتطلعات جماهيره الوفية وجميع الفئات المجتمعية في الإمارة إيمانا بالنهج الوطني وانطلاقا من الخطط الاستراتيجية التي سيسير عليها النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن مجلس الإدارة سيعمل على مواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات بروح الفريق الواحد مع شركة كرة القدم لدعم مكانة النادي وتعزيز موقعه بين الأندية الرياضية المتقدمة مؤكدا أن النادي سيقوم بمواصلة عمله وتنفيذ مبادراته ومشاريعه التطويرية بجميع الألعاب وبما يعزز ثقة الجماهير المنتمية لهذا الكيان الكبير .

وأوضح أن مجلس إدارة النادي يتطلع لأن يكون أهلاً لهذه الثقة الكبيرة والمسؤولية الملقاة على عاتقه وأن يعمل على الوفاء بواجباته والتزاماته بما يواكب رؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وولي عهده متمنياً أن يسهم المجلس بهيكلته الجديدة بتحقيق نتائج إيجابية لجميع الفرق الرياضية في جميع المسابقات والألعاب وأن تتحقق الإضافة والنجاح لمسيرة النادي.

وأشار الشمسي إلى أنه سيتم عقد الإجتماع الأول للمجلس الجديد مع جميع الأعضاء، قريباً بمقر النادي لوضع الخطوط العريضة للعمل في النادي خلال المرحلة المقبلة.