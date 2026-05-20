تعرف إلى مواعيد التدريب الرئيس للجزيرة والعين استعداداً لنهائي الكأس

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد التدريب الرئيس لفريقي الجزيرة والعين على استاد استاد محمد بن زايد، غداً الخميس، استعداداً للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، المقررة بعد غد الجمعة.

وحدد اتحاد الكرة، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إقامة التدريب الرئيس لكل فريق لمدة ساعة على استاد محمد بن زايد، إذ يبدأ تدريب الجزيرة من الساعة 5:45 مساءً حتى 6:45 مساءً، فيما يخوض العين تدريبه على الملعب ذاته من الساعة 7:15 مساءً حتى 8:15 مساءً.

ويستعد الفريقان بقوة لهذا الحدث الكبير، سعياً للتتويج باللقب الغالي في ختام الموسم الكروي 2025-2026.