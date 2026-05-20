مواعيد مباريات الأبيض في "خليجي 27"
أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن جدول ومواعيد مباريات النسخة المقبلة من بطولة "خليجي 27"، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين.
ويفتتح منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بلقاء منتخب اليمن يوم 24 سبتمبر، الساعة 7:55 مساء بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ثم يلتقي منتخب البحرين يوم 27 من الشهر نفسه، الساعة 10:00 مساء، بتوقيت الإمارات، على استاد الأمير عبد الله الفيصل.
ويختتم منتخبنا مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء منتخب قطر على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم 30 سبتمبر، الساعة 09:30 مساء، بتوقيت الإمارات.
وتجمع المباراة الافتتاحية منتخبي السعودية والكويت على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم الأربعاء 23 سبتمبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية على الملعب نفسه يوم 6 أكتوبر المقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news