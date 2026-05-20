راشد بن حمدان يستقبل أبطال النصر بعد موسم تاريخي حافل بـ25 بطولة محلية

استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، فرق الألعاب الجماعية والفردية بالنادي، بعد الموسم الاستثنائي الذي حقق خلاله “العميد” 25 بطولة محلية في مختلف الألعاب خلال الموسم الرياضي 2025-2026، في احتفالية جسدت الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الألعاب الرياضية في النادي.

وشهد الاستقبال حضور مطر محمد الطاير رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس الشرف لنادي النصر الرياضي، ومروان أحمد بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، إلى جانب الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، وأعضاء مجلس الشرف، وأعضاء مجلس إدارة النادي، ومجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وسط أجواء احتفالية سادتها مشاعر الفخر بما حققه “العميد” خلال الموسم.

وأشاد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، مؤكداً أن هذا الحصاد جاء نتيجة العمل الجماعي والتخطيط السليم والدعم المستمر لقطاع الألعاب الرياضية، مشدداً على أهمية مواصلة العمل للحفاظ على المكتسبات وتعزيز مكانة النادي في مختلف المنافسات.

وأكد مطر محمد الطاير أن النجاحات التي حققها النادي تعكس رؤية واضحة ونهجاً مؤسسياً قائماً على التخطيط والاستثمار في الكفاءات، مشيراً إلى استمرار دعم فرق النادي ومجالس الإدارات لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب مروان أحمد بن غليطة عن تقديره للاستقبال، مشيداً بالتعاون القائم بين مجلس الشرف وإدارة النادي، ومؤكداً أن هذا التناغم الإداري كان من أبرز أسباب نجاح فرق النادي في الموسم الحالي.

كما ثمن عبدالرزاق السيد الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الألعاب الرياضية في النادي، مؤكداً أن العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الإدارات أسهما في توفير البيئة المناسبة لتحقيق هذا الحصاد المميز.

واستعرض الحضور حصاد فرق النادي في الموسم الرياضي، والذي تضمن 25 بطولة محلية توزعت على الألعاب الجماعية والفردية، حيث حققت كرة السلة أربع بطولات، والطائرة بطولتين، وكرة اليد بطولة واحدة، فيما حصدت الدراجات سبع بطولات، وكرة الطاولة أربع بطولات، والريشة الطائرة أربع بطولات، وألعاب القوى ثلاث بطولات.

وفي ختام الاستقبال، التقطت الصور التذكارية مع الفرق والأبطال المتوجين بالكؤوس والدروع المحلية، وسط تطلعات بمواصلة النجاحات وتعزيز مكانة “العميد” في الرياضة الإماراتية