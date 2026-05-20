5 ملايين يورو تقرب زلاتكو من تدريب المنتخب الوطني

ذكرت وسائل إعلام كرواتية أن المدرب زلاتكو داليتش تلقى عرضاً مالياً كبيراً لتولي تدريب المنتخب الوطني بقيمة تصل إلى خمسة ملايين يورو سنوياً، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، في وقت لا يزال فيه موقفه من تجديد عقده مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم غير محسوم.

وقالت صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" إن المدرب التاريخي لمنتخب كرواتيا قد ينهي مسيرته مع الفريق عقب نهاية مشواره في المونديال الذي ينطلق الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

إن زلاتكو داليتش لم يوقّع حتى الآن على عقد جديد مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، رغم استمرار نجاحاته مع المنتخب، ما يفتح الباب أمام احتمالية رحيله بعد كأس العالم، خصوصاً في ظل اهتمام متزايد من عدة جهات تسعى للاستفادة من خبراته الكبيرة في البطولات الكبرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن زلاتكو قد ينهي مسيرته مع منتخب كرواتيا لخوض تجربة جديدة، حيث إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع اتحاد كرة القدم الإماراتي، سيخلف نظيره الروماني أولاريو كوزمين، إذ ستصبح مهمته الرسمية الأولى مع "الأبيض" هي بطولة كأس الخليج الـ 27، والتي ستُقام في المملكة العربية السعودية، حيث أُجريت قرعتها وأسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والبحرين واليمن.

وأكملت الصحيفة: "تشير التوقعات إلى أن أي قرار نهائي بشأن مستقبل داليتش لن يُحسم إلا بعد نهاية مشاركته في كأس العالم 2026، حيث يظل تركيزه منصباً حالياً على قيادة كرواتيا في واحدة من أهم محطاتها التاريخية، قبل الانتقال المحتمل إلى تحدٍ جديد".

ويُعد زلاتكو داليتش واحداً من أبرز المدربين في الكرة الأوروبية خلال العقد الأخير، حيث قاد منتخب كرواتيا إلى إنجاز تاريخي في كأس العالم 2018 بوصوله إلى المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني بعد خسارته أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق إنجازاً آخر في مونديال 2022 بحصد المركز الثالث، في واحدة من أفضل الفترات في تاريخ الكرة الكرواتية.

وقبل مسيرته مع المنتخب، كانت لداليتش تجربة بارزة في المنطقة العربية، حيث تولى تدريب نادي العين الإماراتي في دوري المحترفين، وحقق نتائج لافتة ساهمت في تعزيز اسمه كمدرب قادر على النجاح في بيئات تنافسية مختلفة، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى القيادة الفنية لمنتخب كرواتيا ويصنع معه مجداً عالمياً.

وحسم المنتخب الكرواتي تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد مسار ناجح في التصفيات الأوروبية، حيث خاض مشواره ضمن المجموعة الحادية عشرة في التصفيات المؤهلة عن قارة أوروبا، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات التشيك والجبل الأسود وجزر فارو وجبل طارق.

وتمكن المنتخب الكرواتي من إنهاء مشواره في صدارة المجموعة، محققاً المركز الأول ليضمن بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم دون الحاجة إلى خوض مباريات الملحق، في إنجاز يعكس استقراره الفني وقوة شخصيته في المباريات الحاسمة.

وسيخوض المنتخب الكرواتي دور المجموعات ضمن مجموعة قوية تضم كلاً من إنجلترا وغانا وبنما، في مجموعة تُصنّف من بين المجموعات التنافسية التي تجمع بين مدارس كروية مختلفة من أوروبا وإفريقيا وأميركا الشمالية.

وتستهل كرواتيا مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام منتخب إنجلترا يوم 17 يونيو في مدينة أرلينغتون بالولايات المتحدة، قبل أن يلتقي غانا في الجولة الثانية، ثم يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة بنما في نهاية مرحلة المجموعات.