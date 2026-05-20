الكعبي: صعود «الإعصار» إلى دوري المحترفين يُسعد مدينة حتا كلها

اعتبر نائب رئيس نادي حتا، جمعة سعيد الكعبي، فوز «الإعصار» على مضيفه الذيد برباعية نظيفة، في الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى، الجمعة الماضية، بأنه الأهم للفريق خلال الموسم، كونه قرّبه خطوة كبيرة من بلوغ دوري المحترفين، كما منحه الانفراد بالمركز الثاني برصيد 53 نقطة قبل جولتين من ختام المنافسات، مؤكداً أن صعود الفريق سيُسعد مدينة حتا كلها.

وأكد الكعبي أن جميع انتصارات الفريق خلال الموسم كانت مهمة، إلا أن الفوز الأخير «كان له طعم خاص»، نظراً إلى توقيته وقيمته المعنوية والتنافسية.

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز على الذيد لم يكن مفاجأة، رغم أن المباراة أُقيمت على ملعب المنافس، إذ قدّم الفريق مستوى مميزاً واستحق الفوز بعد الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون، إلى جانب الجاهزية الذهنية والفنية والبدنية العالية، خصوصاً أن المباراة كانت تُصنف بأنها مهمة جداً بالنسبة لنا».

وأضاف: «الأهم بالنسبة لنا كان حصد النقاط الثلاث بغض النظر عن النتيجة، لأن الفوز منح الفريق خطوة مهمة نحو الصعود إلى دوري المحترفين والاقتراب من تحقيق هدف الموسم»، وعن المباراتين المتبقيتين أمام «سيتي» و«مجد»، قال: «لن نفكر في المباراتين معاً، بل سنتعامل مع كل مباراة على حدة. حالياً تركيزنا بالكامل منصب على مواجهة (سيتي) السبت المقبل، وهي مباراة مهمة جداً، وسنستعد لها معنوياً وفنياً بالشكل المطلوب، لأنها تمثّل المحطة ما قبل الأخيرة نحو المحترفين».

وأشار الكعبي إلى أن الفريق مرّ بفترة ضغط كبيرة قبل نهائي كأس الاتحاد، بسبب خوض مباراة كل ثلاثة أيام، ما تسبب في ضغط بدني وذهني، خصوصاً مع المنافسة على جبهتين، لكنه أكد أن الفريق نجح في تجاوز هذه المرحلة بفضل النضج الفني والنفسي للاعبين.

وتابع: «الجهازان الفني والإداري يركزان فقط على كيفية تحقيق الفوز، من دون الالتفات إلى ظروف المنافس، سواء كان ينافس على البقاء أم لا، وهدفنا واضح، وهو حصد النقاط الثلاث في كل مباراة».

وأكد نائب رئيس نادي حتا أهمية مواجهة «سيتي» المقبلة، لكونها تُقام في الجولة قبل الأخيرة، مشيراً إلى أن الفريق يسعى إلى الحفاظ على حظوظه في سباق الصعود، ضمن المنافسة القوية على البطاقة الثانية المؤهلة إلى دوري المحترفين.

وأعرب الكعبي عن سعادته الكبيرة بالدعم الجماهيري الذي يحظى به «الإعصار»، مؤكداً أن جمهور حتا كان حاضراً مع الفريق في جميع الظروف.

وقال: «جمهور (الإعصار) يعشق مدينة حتا بأكملها، وهم أهل النادي وسنده الحقيقي، ونتطلع إلى رؤيتهم في مواجهة (سيتي) المقبلة بشغف كبير، لأن صعود الفريق سيُسعد مدينة حتا كلها».

وختم قائلاً: «أسرة النادي بالكامل من مجلس الإدارة إلى الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجمهور، عملت بروح الفريق الواحد، والجميع يستحق الإشادة على الجهود التي بُذلت حتى وصل الإعصار إلى موقعه الحالي».