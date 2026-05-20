كأس الإمارات للسباحة تنطلق 6 يونيو المقبل في نادي المدام

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات المائية عن تفاصيل بطولة كأس الإمارات 2026 للناشئين والعمومي، المقرر انطلاقها في السادس من يونيو المقبل، بمسبح نادي المدام الرياضي في الشارقة، ضمن برنامج بطولاته للموسم الجاري.

وتقام منافسات فئات الناشئين، يومَي السادس والسابع من يونيو، وتشمل المراحل السنية 11 و12 سنة، و13 و14 سنة، و15 و16 سنة، فيما تقام بطولة العمومي ومرحلة تحت 10 سنوات يومي 13 و14 يونيو بنظام النهائيات على مسبح 50 متراً.

وأكد الاتحاد، في بيان، صحافي أن البطولة تأتي ضمن خططه لتطوير قاعدة السباحة الإماراتية، ومنح السباحين فرصاً أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرات التنافسية في ظل مشاركة منتظرة من أندية الدولة بمختلف الفئات العمرية.

كما أوضح الاتحاد أن البطولة ستقام وفق لائحة المسابقات الفنية المعتمدة، مع السماح للسباح المواطن بالمشاركة في أربعة سباقات فردية حداً أقصى، إضافة إلى سباقات التتابع، فيما تم تحديد يوم الأول من يونيو المقبل موعداً لإرسال مشاركات فئات الناشئين، والثامن من الشهر نفسه لفئة العمومي وتحت 10 سنوات.

ويتضمن البرنامج الفني للبطولة سباقات متنوعة في الحرة والظهر والصدر والفراشة والفردي المتنوع، إلى جانب سباقات التتابع، وسط توقعات بمنافسات قوية بين الأندية على ألقاب المراحل السنية وكأس التفوق العام.