بخيت سعد: «خليجي 27» فرصة المنتخب لتكرار سيناريو 2013

أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج 27، التي سُحبت، أمس، في مدينة جدة السعودية، المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، بينما ضمت المجموعة الأولى السعودية والعراق وعُمان والكويت، فيما وصف لاعب المنتخب السابق والمحلل الفني، بخيت سعد، مجموعة المنتخب بأنها «جيدة»، مؤكداً أن «الأبيض» قادر على تكرار إنجاز التتويج في 2013.

وتقام البطولة في السعودية، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى السادس من أكتوبر المقبلين، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية.

ووُزعت المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات، وفقاً للتصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ ضم المستوى الأول منتخبي قطر والعراق، فيما جاء المنتخبان السعودي والإماراتي في المستوى الثاني، وضم المستوى الثالث منتخبات عُمان والبحرين، بينما جاء المنتخبان الكويتي واليمني في المستوى الرابع. ومن المنتظر أن يبدأ اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، وضع برنامج إعداد المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد التعرف إلى هوية المنافسين في البطولة الخليجية التي تحظى باهتمام جماهيري واسع. ويسعى المنتخب الوطني، الذي توج بلقب كأس الخليج مرتين عامي 2007 و2013، إلى حصد لقبه الثالث في تاريخ البطولة.

من جانبه، وصف اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني بخيت سعد مجموعة المنتخب بأنها «جيدة»، مؤكداً أن «الأبيض» قادر على الذهاب بعيداً في البطولة حال نجاحه في تجاوز الدور الأول وبلوغ نصف النهائي.

وقال بخيت سعد، لـ«الإمارات اليوم»: «الأهم حالياً أن يركز المنتخب على تخطي الدور الأول، وبعدها يمكن التفكير في بقية مراحل البطولة، لأن لكل مرحلة حساباتها الخاصة».

وأضاف سعد الذي يعد من ركائز منتخب الإمارات الذي تأهل إلى كأس العالم 1990، لكنه لم يشارك في المونديال بسبب الإصابة: «المنتخب بحاجة إلى الاستقرار الفني والوضوح في التحضيرات، مع العمل على تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب من أجل الظهور بصورة قوية في البطولة».

وأشار إلى أن المنتخب يملك فرصة لتكرار سيناريو التتويج بلقب «خليجي 21» الذي أُقيم في البحرين عام 2013، عندما نجح «الأبيض» في إحراز لقبه الخليجي الثاني.

يذكر أن المنتخب الوطني سيلعب أيضاً ضمن المجموعة الخامسة في نهائيات كأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وفيتنام، والفائز من مواجهة لبنان واليمن، فيما تستضيف السعودية البطولة خلال الفترة من السابع من يناير إلى الخامس من فبراير 2027.