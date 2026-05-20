زورق «فيكتوري تيم» إلى كالياري في 26 مايو الجاري

تتوجه بعثة فريق فيكتوري، يوم 26 مايو الجاري، إلى مدينة كالياري الإيطالية، ترقباً لبدء حملة الدفاع عن لقب بطولة العالم لـ«الفورمولا 1» للزوارق السريعة، حيث تنطلق منافسات الموسم الجديد من تلك المدينة الأوروبية خلال الفترة من 30 إلى 31 الجاري، على أن تستمر بإقامة سبعة سباقات رئيسة في خمس دول مختلفة، تمتد فعالياتها حتى ديسمبر المقبل.

ويرأس البعثة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، الذي عبر عن ثقته بقدرة فريق فيكتوري على مواصلة إنجازاته العالمية، وذلك في ضوء التحضيرات المتميزة والروح المعنوية التي ظهر بها الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وأثنى حارب على جميع أعضاء فريق فيكتوري، من الطاقم الإداري بقيادة مدير إدارة الفرق الرياضية بالنادي، أحمد السميطي، والطاقم الفني والمساند، على تضافر الجهود التي تعكس روح العائلة الواحدة الذي يميز فريق فيكتوري، ويعتبر أساس النجاحات على مدار تاريخه الممتد لعقود من الزمن المكللة بالإنجازات والتفوق على كافة الأصعدة.

وضاعف فريق الفيكتوري طوال الفترة الماضية تحضيراته بقوة في دبي من أجل بداية الموسم الجديد، على أن يوجد في بعثة الفريق السائقون شون تورينتي حامل لقب بطل العالم للسائقين، الذي يستعد لخوض الموسم الأخير قبل الاعتزال عقب مسيرة حافلة في ميادين السباقات البحرية، وأليك ويكستروم، الطامح للمنافسة بقوة في هذا الموسم، وأحمد الفهيم.

وتعود منافسات بطولة العالم لـ«الفورمولا 1» للزوارق السريعة إلى جزيرة سردينيا، وتحديداً مدينة كالياري بعد غياب منذ عام 2004، حيث سبق أن استضافت سبعة سباقات جائزة كبرى، أولها عام 1998 وآخرها عام 2004، وتزامن ذلك مع حقبة هيمنة اثنين من أساطير «الفورمولا 1»، سكوت جيلمان، وغيدو كابيليني، السائق الأكثر تتويجاً في البطولة، حيث حققا معاً جميع المراكز الأولى في كالياري باستثناء مرة واحدة.

وتضم روزنامة الموسم الجديد أيضاً إقامة سباق في قيرغيزستان، خلال الفترة من 31 يوليو إلى الثاني من أغسطس المقبلين، في إيسيك-كول، وجولتين متتاليتين في الصين، ومن المقرر الإعلان قريباً عن موقع الجولة الأولى بالصين، التي ستقام بين 28 و30 سبتمبر المقبل، تليها جائزة كبرى في شنغهاي يومَي الثالث والرابع من أكتوبر المقبل، ثم جائزة جدة الكبرى في السعودية خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، تليها محطة أخرى في منطقة الشرق الأوسط سيتم الإعلان عنها قريباً من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل، على أن يكون الختام في الشارقة خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر المقبل.