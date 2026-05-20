نادي دبا الحصن يكرّم صغار كرة اليد

كرّم رئيس نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، الدكتور محمد أحمد المطوع، لاعبي فريق الصغار لكرة اليد والجهازين الفني والإداري، تقديراً لإنجاز الفريق بحصوله على وصافة كأس الإمارات لكرة اليد لفئة الصغار خلال الموسم الرياضي الحالي.

وحضر مراسم التكريم أمين السر العام، علي النقبي، ورئيس لجنة الألعاب الجماعية، سعيد اليحيائي.

وأكد المطوع، في بيان صحافي، أن هذا الإنجاز يعكس العمل المتواصل، والاهتمام الكبير الذي يوليه النادي لقطاع المراحل السنية، مشيراً إلى أن الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب يعد خطوة مهمة نحو بناء جيل واعد قادر على تمثيل النادي بصورة مشرفة في المستقبل.

كما ثمّن رئيس النادي جهود الجهازين الفني والإداري في تطوير مستوى اللاعبين وصقل مواهبهم، مؤكداً حرص إدارة النادي على توفير كافة الإمكانات والدعم اللازم لاستمرار تحقيق النجاحات في مختلف الألعاب الجماعية والفردية.

وفي ختام التكريم، عبّر اللاعبون والجهاز الفني عن سعادتهم بهذا التقدير، مؤكدين مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم النادي في الاستحقاقات المقبلة.