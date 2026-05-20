غوران باقٍ مع عجمان.. والإدارة تفتح ملفات «الأجانب» و«الصفقات الجديدة»

أعلن مصدر مسؤول في نادي عجمان تجديد عقد المدرب الصربي، غوران توفيغدزيتش، لموسم إضافي، ليستمر على رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، من دون أن يكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد.

وجاء قرار إدارة عجمان عقب سلسلة اجتماعات عقدتها مع المدرب الصربي لمناقشة خطة الإعداد للموسم المقبل، واحتياجات الفريق الفنية، إلى جانب ملف اللاعبين الأجانب والمحليين، والأسماء المرشحة للمغادرة أو الاستمرار ضمن مشروع الفريق للموسم الجديد.

وبذلك يواصل غوران مشواره مع عجمان للموسم الثالث، بعدما ارتبط اسمه بالنادي منذ منتصف عام 2021، إذ قاد الفريق لموسمين متتاليين قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع ناديي النصر والوحدة خلال موسم واحد، ليعود مجدداً إلى «البرتقالي» لاستكمال مسيرته خلال الموسمين الماضيين.

وخلال آخر موسمين في دوري المحترفين، قاد المدرب الصربي عجمان في 52 مباراة، حقق خلالها 18 انتصاراً مقابل تسعة تعادلات و15 خسارة، فيما سجل الفريق 67 هدفاً واستقبلت شباكه 73 هدفاً.

وأنهى عجمان الموسم في المركز السابع برصيد 32 نقطة، متقدماً خطوة مقارنة بموسم 2024-2025 الذي اكتفى فيه الفريق بالمركز الـ10 برصيد 31 نقطة، وهو ما اعتبرته الإدارة مؤشراً إيجابياً إلى تطور الأداء والاستقرار الفني، رغم الطموحات التي كانت تستهدف مركزاً أفضل في جدول الترتيب.

وبحسب المعلومات، فقد تركزت اجتماعات الإدارة مع غوران على تحديد موعد انطلاق فترة الإعداد الخارجي والبرنامج التحضيري للموسم الجديد، إضافة إلى دراسة احتياجات الفريق على مستوى المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، خصوصاً في ظل سعي النادي لتفادي الدخول مبكراً في حسابات الهبوط، والمنافسة على مركز متقدم في وسط الترتيب، كما ناقشت الإدارة ملف اللاعبين الأجانب بصورة موسعة، حيث يجري تقييم شامل للعناصر الحالية لتحديد الأسماء التي سيستمر الاعتماد عليها، مقابل لاعبين مرشحين للرحيل، إلى جانب دراسة خيارات جديدة في سوق الانتقالات الصيفية.

وتسعى الإدارة كذلك إلى إبرام عدد من الصفقات الجديدة لتدعيم بعض المراكز التي عانى فيها الفريق الموسم الماضي، خصوصاً الخط الخلفي ومحور الارتكاز، بعدما أظهرت الإحصاءات حاجة الفريق إلى مزيد من التوازن الدفاعي في مقابل الفاعلية الهجومية التي ظهرت في عدة مباريات.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تحركات مكثفة من جانب إدارة عجمان في سوق الانتقالات، سواء في ما يتعلق بتجديد عقود بعض اللاعبين أو التفاوض مع أسماء جديدة، في ظل رغبة النادي في الظهور بصورة أكثر استقراراً خلال الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، يترقب عجمان موقف اللاعب البرازيلي بيرو من العودة إلى نادي الشارقة عقب انتهاء فترة إعارته، أو إمكانية تمديد الإعارة لموسم إضافي، خصوصاً بعدما أبدى غوران رغبة واضحة في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، نظراً لما قدمه من إضافة فنية خلال الموسم الماضي.

. 52 مباراة قاد فيها غوران فريق عجمان، آخر موسمين، حقق خلالها 18 انتصاراً مقابل 9 تعادلات و15 خسارة، فيما سجل الفريق 67 هدفاً واستقبلت شباكه 73 هدفاً.