بانايت: دبا يجب أن يكون قوياً خارج الملعب

نصح مدرب فريق دبا، الروماني سيبريان بانايت، الذي ينتهي عقده مع الفريق في نهاية الأسبوع الجاري، إدارة ناديه بضرورة أن تكون قوية خارج الملعب أيضاً، معتبراً أن جودة الفريق داخل الملعب وحدها لا تكفي، معبراً عن أسفه لهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم.

وقال بانايت لـ«الإمارات اليوم»: «يجب أن يكون دبا أقوى خارج الملعب كما هو داخله، عبر حضور إعلامي مستمر، والقدرة على إيصال صوته بقوة في بعض المواقف».

ولم يُخفِ المدرب الروماني شعوره بالألم بعد الهبوط، خصوصاً أن الفريق ظل يقاتل حتى الجولة الأخيرة، وقال: «عملنا بثقة حتى النهاية من أجل حسم مصيرنا بأنفسنا، من دون انتظار نتائج الآخرين، وكنت أتمنّى أن يصل دبا إلى مرحلة يكون فيها هو من يحدّد مصيره فقط».

وأكد بانايت أن نقطة التحول الكبرى في الهبوط جاءت في مباراة عجمان، حين تعرّض لاعب الفريق خالد عبدالله للطرد في واقعة غيّرت مجرى الأمور، قبل أن توافق لجنة الاعتراضات في اتحاد الكرة على إلغائها، وقال: «من وجهة نظري، كانت تلك المباراة لحظة مفصلية، لأننا لعبنا بنقص عددي، وأعتقد أننا كنا قادرين على الخروج بنتيجة إيجابية لولا ذلك».

وأضاف: «السبب الآخر يعود إلى البداية الصعبة جداً للفريق، لأن حصد نقطة واحدة فقط في أول ست مباريات وضع علينا ضغطاً هائلاً منذ البداية، وأنا لا ألوم أحداً، لكنه مجرد تحليل لما حدث خلال الموسم».

وأكد بانايت أنه تعامل مع واقع لم يصنع تفاصيله منذ البداية، وقال: «لم أختر اللاعبين ولم أضع الاستراتيجية في البداية، لذا كنت أتعامل مع ما كان لديّ، أنا لا أشتكي أبداً، لقد بذلت قصارى جهدي مع اللاعبين الذين لديّ، والدليل على أننا كنا على وشك البقاء في دوري المحترفين».

واختتم المدرب حديثه برسالة وداع حملت كثيراً من الامتنان، قائلاً: «أشكر الجميع في الإمارات، وأتمنّى أن أعود مجدداً قريباً، لأن العمل هنا تجربة أفتخر بها دائماً، فهذا البلد يشبه قطعة من الجنة على الأرض».

ويترقب بانايت، خلال الأيام المقبلة، تحديد وجهته الجديدة، في ظل امتلاكه عروضاً محلية وخارجية، بعد نهاية عقده مع دبا في نهاية الأسبوع الجاري.