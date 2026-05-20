«الانضباط» تغرّم الوحدة بسبب «الانسحاب المؤقت» أمام الظفرة

وجهت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم عقوبة لفت نظر إلى نادي الوحدة، وتغريمه 10 آلاف درهم، بسبب «الانسحاب المؤقت للاعبيه من المباراة قبل استئناف اللعب مجدداً»، خلال مواجهة الفريق أمام الظفرة ضمن الجولة الـ26 من دوري المحترفين.

كما قررت إيقاف لاعب الوحدة، فافور أنيكا أوجبو، مباراة واحدة، وتغريمه 50 ألف درهم، بسبب اعتدائه على لاعب من الفريق المنافس.

واتخذت اللجنة عدداً من القرارات الانضباطية، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد، إذ قررت اللجنة تغريم نادي عجمان 15 ألف درهم، لحصول لاعبيه على ست بطاقات في مباراة واحدة ضمن دوري المحترفين تحت 23 عاماً.

وفي دوري الدرجة الأولى، قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار إلى نادي الحمرية، وتغريمه 7276.50 درهماً، تمثل رسوم الفحص، لمخالفته قرار لجنة الطب الرياضي بعدم تحديث البيانات المكانية الخاصة بالنادي، وفي المسابقة ذاتها تقرر توجيه عقوبة الإنذار والغرامة نفسها إلى نادي الاتفاق، لعدم تحديث البيانات المكانية للنادي، بالمخالفة لقرار لجنة الطب الرياضي.