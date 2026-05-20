العامري: انتظروا «سلة الجزيرة» في المواسم المقبلة

أكد صانع ألعاب فريق كرة السلة في نادي الجزيرة، محمد منصور العامري (22 عاماً)، أن «فخر أبوظبي»، الذي يخوض موسمه الثاني منذ عودته لمنافسات الرجال، يعد الأصغر بين الأندية من حيث المعدلات العمرية، التي تشكل نواة فريق مستقبلي قادر، في خلال المواسم القليلة المقبلة، على مقارعة الكبار والمنافسة على الألقاب.

وكان الجزيرة قد خسر بصعوبة أمام البطائح، أول من أمس، بفارق ثماني نقاط وبنتيجة (76-68) ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في تمهيدي كأس نائب رئيس الدولة، بينما فاز الشارقة على الظفرة (88-58) بالمجموعة ذاتها، فيما شهدت المواجهة الوحيدة في المجموعة الثانية النتيجة الأكبر بفوز النصر على الوحدة (104-74).

وقال العامري لـ«الإمارات اليوم»، إن «أغلب عناصر الفريق من الدماء الشابة، التي تراوح أعمارها بين 18 و22 عاماً، وتدرجت معاً من المراحل السنية تحت إشراف المدرب السوري، محمد قدسي، وخضنا العام الماضي موسمنا الأول بشعار اكتساب الخبرات، ونواصل النهج ذاته في موسمنا الثاني الحالي، تحت إشراف المدرب الصربي فانيا غوشا، ونجحنا خلاله في إظهار التحسن الملحوظ على الأداء في كل مباراة نخوضها، وظهر جلياً في مباراتنا الأخيرة أمام البطائح، ما يعطينا الثقة بأن الاستراتيجية التي اعتمدتها إدارة النادي تسير على الطريق الصحيح، وأن المجموعة الحالية تمثل نواةً لفريقٍ مستقبلي قادر خلال المواسم القليلة المقبلة على مقارعة الكبار والمنافسة على الألقاب».

وأوضح: «أشكر إدارة النادي، ومشرف اللعبة، المهندس عبدالله فرج، على مواصلة دعمهما وتشجيعهما لهذه المجموعة من اللاعبين التي تعد الأصغر من حيث المعدلات العمرية مقارنة بأندية سلة الرجال، في رؤية طموحة نتوقع أن نجني ثمارها خلال المستقبل القريب».

وأضاف: «الموسم الماضي لعبنا من دون محترفٍ أجنبي في تجسيد لرؤية إدارة النادي لصقل المواهب، في موسمٍ مثل نقطة انطلاقٍ لكسب هذه المجموعة لعامل الثقة بالنفس، ومنها قدرتي على حصد لقب هداف الفريق بمعدل 19 نقطة في المباراة الواحدة، ليتم هذا الموسم بتدعيم الفريق بالمحترف الأجنبي الذي منحنا مزيداً من الخيارات على أرضية الملعب من الناحيتين الدفاعية والهجومية، وأكدته النتائج في تحقيقنا مزيداً من الانتصارات مقارنة بالموسم الفائت».

وعن تأثير الإصابة التي تعرض لها العامري في دوري الموسم الحالي، قال: «تعرضت للإصابة، فبراير الماضي، بقطعٍ في الغضروف، أجبرتني على الابتعاد عن الملاعب حتى منتصف الشهر الماضي، وأتطلع لاستثمار مشاركاتي الحالية في (كأس نائب رئيس الدولة) مسك ختام الموسم، في استعادة مستويات خاصة من الناحية التهديفية».

وعما يحتاجه الجزيرة في المواسم المقبلة لمقارعة كبار اللعبة مع أندية بحجم شباب الأهلي، والنصر، والشارقة، المهيمنة خلال السنوات الماضية على ألقاب البطولات المحلية، اختتم العامري بقوله: «بكل تأكيد هذه الأندية تمتلك نخبة العناصر الوطنية من أصحاب الخبرات الدولية، بجانب أفضل المحترفين الأجانب على مستوى المنطقة، التي قادتها للتألق محلياً وخارجياً، وجل ما نحتاجه كعناصر شابة في الجزيرة اكتساب المزيد من خبرات الاحتكاك، بجانب الصفقات النوعية على صعيد الأجانب، الكفيلة خلال المستقبل القريب بمنح هذه المجموعة المتجانسة من لاعبي الجزيرة مقومات المنافسة على الألقاب».