لاعب الجزيرة بانزا يقود الكونغو الديمقراطية في مونديال 2026

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية قائمة الفريق الرسمية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي شهدت وجود اسم مهاجم الجزيرة الإماراتي، سيمون بانزا، ضمن الخيارات الهجومية البارزة، إلى جانب عدد من الأسماء المعروفة التي تنشط في الدوريات الأوروبية والآسيوية.

ويُعدّ المهاجم الكونغولي، سيمون بانزا، أحد أبرز عناصر منتخب الكونغو الديمقراطية، بعدما خاض مع المنتخب 14 مباراة دولية سجل خلالها هدفين منذ انضمامه عام 2023، ليصبح أحد الخيارات الهجومية المستقرة في قائمة الفريق، خلال التصفيات والمباريات التحضيرية قبل كأس العالم 2026.

وعلى مستوى النادي، يُقدّم بانزا موسماً لافتاً مع الجزيرة في دوري المحترفين، حيث سجل تسعة أهداف وصنع هدفاً خلال 16 مباراة في موسم 2025-2026، بمعدل إسهام تهديفي مباشر في 10 أهداف، إلى جانب مشاركته في أكثر من 1100 دقيقة لعب، ما يعكس الاعتماد الكبير عليه داخل المنظومة الهجومية للفريق.

وانضم بانزا إلى صفوف الجزيرة في صيف 2025 قادماً من سبورتينغ براغا البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 8.5 ملايين يورو، بعد فترة إعارة ناجحة مع طرابزون سبور التركي، سجل خلالها 19 هدفاً في 31 مباراة في الدوري التركي، قبل أن يحسم الجزيرة الصفقة بشكل نهائي، بينما يستعد اللاعب لخوض نهائي كأس رئيس الدولة، بعد غد، مع العين على استاد محمد بن زايد، في مواجهة قوية تُعدّ محطة ختامية مهمة في موسمه المحلي، قبل انضمامه إلى منتخب بلاده استعداداً للمونديال.

ويُمثّل بانزا أحد الأسماء البارزة في مشروع منتخب الكونغو الديمقراطية، بعدما تدرج في تمثيل المنتخب وشارك في مشوار التصفيات الأخير، مستفيداً من خبراته الأوروبية السابقة في فرنسا والبرتغال وتركيا، حيث سجل أكثر من 100 هدف في مسيرته الاحترافية مع الأندية، قبل انتقاله إلى الدوري الإماراتي.

وسيلعب منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة الـ11 التي تضم منتخبات البرتغال، بقيادة كريستيانو رونالدو، وأوزبكستان وكولومبيا، في مجموعة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يضع «الفهود» أمام اختبار صعب في أول ظهور له في المونديال بنظامه الجديد.

ويستهل المنتخب الكونغولي مشواره بمواجهة صعبة مع المنتخب البرتغالي في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، على ملعب «سوفي ستاديوم»، في افتتاح مبارياته في دور المجموعات، وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الأوزبكي في مدينة فانكوفر بكندا، على ملعب «بي سي بليس»، في مواجهة تحمل طابعاً تنافسياً مباشراً بين منتخبين يبحثان عن تعزيز حظوظهما في التأهل إلى الدور التالي، أما في الجولة الثالثة فيخوض المنتخب مواجهة قوية مع كولومبيا في مدينة ميامي الأميركية على ملعب «هارد روك ستاديوم»، في لقاء قد يكون حاسماً لتحديد هوية المتأهلين عن المجموعة.