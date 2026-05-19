قرعة «خليجي 27» تضع الإمارات مع قطر والبحرين واليمن

أسفرت قرعة بطولة «خليجي 27» التي اجريت اليوم في المملكة العربية السعودية عن مجموعتين متوازنتين، إذ جاء منتخب الإمارات ضمن المجموعة الثانية إلى جانب قطر والبحرين واليمن.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات المملكة العربية السعودية والعراق وسلطنة عمان والكويت، في مواجهات مرتقبة ينتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل.

وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبلين.