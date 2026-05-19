بانايت يغادر دبا نهاية الأسبوع.. ويؤكد: أتمنى العودة إلى الإمارات

أكد المدرب الروماني سيبريان بانايت أن عقده مع فريق دبا الأول لكرة القدم ينتهي بنهاية الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن وجهته المقبلة ستتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تلقيه عروضاً محلية وخارجية.

وقال بانايت لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر الجميع في الإمارات، وأتمنى العودة إليها مجدداً، لأن العمل هنا تجربة أفتخر بها دائماً، فهذا البلد يشبه قطعة من الجنة على الأرض».

وكان فريق دبا قد هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة»، بعد احتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم.

وقال بانايت: «يجب أن يكون دبا أقوى خارج الملعب كما هو داخله، عبر حضور إعلامي مستمر، والقدرة على إيصال صوته بقوة في بعض المواقف».

ولم يُخفِ المدرب الروماني شعوره بالألم بعد الهبوط، خصوصاً أن الفريق ظل يقاتل حتى الجولة الأخيرة، وقال: «عملنا بثقة حتى النهاية من أجل حسم مصيرنا بأنفسنا، من دون انتظار نتائج الآخرين، وكنت أتمنى أن يصل دبا إلى مرحلة يكون فيها هو من يحدد مصيره فقط».

وأكد المدرب الروماني أنه تعامل مع واقع لم يصنع تفاصيله منذ البداية، وقال: «لم أكن من اختار اللاعبين أو من وضع الاستراتيجية في البداية، لذا كنت أتعامل مع ما كان لدي، أنا لا أشتكي أبدًا، لقد بذلت قصارى جهدي مع اللاعبين الذين لدي والدليل على أننا على وشك البقاء في دوري المحترفين».