«الانضباط» تغرّم الوحدة بسبب الانسحاب المؤقت أمام الظفرة

اتخذت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعها الأخير، عدداً من القرارات الانضباطية، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد.

وقررت اللجنة تغريم نادي عجمان 15 ألف درهم، لحصول لاعبيه على ست بطاقات في مباراة واحدة ضمن منافسات دوري المحترفين تحت 23 عاماً.

كما قررت إيقاف لاعب الوحدة فافور أنيكا أوجبو مباراة واحدة، وتغريمه 50 ألف درهم، بسبب اعتدائه على لاعب من الفريق المنافس.

ووجهت اللجنة أيضاً عقوبة لفت نظر إلى نادي الوحدة، إلى جانب تغريمه 10 آلاف درهم، بسبب الانسحاب المؤقت للاعبيه من المباراة قبل استئناف اللعب مجدداً، وذلك خلال مواجهة الفريق أمام الظفرة ضمن الجولة الـ26 من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي مسابقة دوري أندية الدرجة الأولى، قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار إلى نادي الحمرية، وتغريمه 7276.50 درهماً، تمثل رسوم الفحص، لمخالفته قرار لجنة الطب الرياضي بعدم تحديث البيانات المكانية الخاصة بالنادي.

وفي ذات المسابقة، قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار والغرامة نفسها إلى نادي الاتفاق، والبالغة 7276.50 درهماً، لعدم تحديث البيانات المكانية للنادي، بالمخالفة لقرار لجنة الطب الرياضي.