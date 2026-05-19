نوير سيكون الحارس الأول لألمانيا في كأس العالم 2026

ذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية أن مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، سيكون الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفقا لتقرير الصحيفة الشهيرة، أبلغ يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، أوليفر باومان، حارس مرمى هوفنهايم، باستبعاده من التشكيلة الأساسية، وأن نوير، المتوج مع منتخب (الماكينات) بكأس العالم 2014، سيكون الحارس الأساسي للفريق.

وأوضحت التقارير أن باومان أكد لناجلسمان أنه سيكون متاحا للفريق كحارس بديل.

ومن المقرر أن يعلن ناجلسمان عن قائمة منتخب ألمانيا للمونديال، التي تضم 26 لاعبا، بعد غد الخميس، وسيكون نوير المفاجأة الأكبر.

وكان حارس مرمى بايرن، الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في الموسمين الماضيين، اعتزل اللعب دوليًا بعد بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2024)، وكان من المقرر أن يخلفه مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني السابق، الذي يلعب حاليا في جيرونا، لكنه عانى من عدة إصابات طويلة الأمد.

وفي النهاية، اعتمد ناجلسمان على باومان، الذي كان الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفض ناجلسمان ونوير الإدلاء بأي تصريح واضح عند سؤالهما بشأن حراسة مرمى المنتخب الألماني.

وتعرض نوير لإصابة في ربلة الساق خلال مباراة بايرن الأخيرة بالدوري الألماني هذا الموسم ضد كولن يوم السبت الماضي، لكن بيلد ذكرت أنها ليست خطيرة، وأنه من المرجح أن يكون جاهزًا للمشاركة في نهائي كأس ألمانيا مع الفريق البافاري ضد شتوتجارت يوم السبت المقبل.

وأعرب لوثار ماتيوس، أيقونة المنتخب الألماني، عن ترحيبه بعودة نوير، لكنه انتقد استراتيجية التواصل التي اتبعها الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وكتب النجم الفائز بكأس العالم عام 1990 في عموده على موقع شبكة (سكاي): «من وجهة نظر رياضية بحتة، أجد هذا القرار مفهوماً تماما. لكن ما لا يعجبني هو طريقة الإعلان عنه»، مضيفا أنه شعر بافتقاد الصدق والشفافية في طريقة التعامل مع باومان والجماهير.

وانتقد ماتيوس ناجلسمان قائلا: «ربما كان هذا الخيار الأنسب له، لكنه أثار جدلا لا داعي له».

وأوضح: «مع ذلك، لا ألومه شخصيا، فهذه القضية تؤثر على الاتحاد الألماني لكرة القدم بأكمله. هناك مسؤولون ذوو خبرة يعملون هناك. كان ينبغي تجنب مثل هذه المواقف منذ البداية».