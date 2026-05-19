فريق دبا بطلاً لدوري تحت 15 سنة

تُوِّج فريق نادي دبا بلقب الدوري لفئة تحت 15 سنة، وذلك قبل جولتين من ختام المنافسات، بعد فوزه الكبير على فريق الرمس (4-0)، ورفع «النواخذة الصغار» رصيدهم إلى 58 نقطة، متفوقين على كلباء صاحب الـ54 نقطة، مع تبقي مباراة واحدة للأخير.

ويُعد هذا التتويج هو الثاني للأكاديمية خلال الموسم الرياضي الحالي، بعد نجاح فريق تحت 10 سنوات في حصد لقب الدوري.

من جانبه، أكد المدير الفني لفرق المراحل السنية، المغربي إبراهيم بفود، أن النتائج التي حققها لاعبو النادي مميزة وتبشر بمستقبل طموح، مشيراً إلى أن فريق تحت 15 سنة قدَّم مباريات قوية ومميزة، كشف خلالها عن مواهب واعدة قادرة على شق طريقها نحو الفريق الأول خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعد ثمرة عمل متواصل قائم على التكوين السليم والتخطيط الفني الواضح، إلى جانب الاهتمام بتطوير اللاعبين على المستويين المهاري والسلوكي، موضحاً أن تحقيق لقبين في فئتين مختلفتين يعكس حالة الانسجام والتكامل بين مختلف مراحل التكوين داخل الأكاديمية.