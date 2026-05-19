اتحاد الكرة يوضح آلية حجز مقاعد الأندية في البطولات الآسيوية للموسم المقبل

أعلن اتحاد كرة القدم آلية مشاركة الأندية في البطولات الآسيوية للموسم المقبل 2026-2027، بعد زيادة حصة الإمارات إلى خمسة مقاعد قارية (ثلاثة مقاعد مباشرة، ومقعد ملحق في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2).

ووفقاً لبيان رسمي نشره الاتحاد، عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، جاء التوزيع التفصيلي للأندية المشاركة في البطولات الآسيوية على النحو التالي: بطل دوري المحترفين لموسم 2025-2026، وبطل كأس رئيس الدولة لموسم 2025-2026، إلى جانب وصيف الدوري، سيحصلون على مقاعد مباشرة لدوري أبطال آسيا النخبة، وثالث الترتيب يحصل على مقعد في الملحق، وسيحصل رابع الترتيب على بطاقة المقعد المباشر في «دوري أبطال آسيا 2».

وقال الاتحاد إنه في حالة جمع العين بين لقبَي الدوري والكأس، فإن مقاعد التأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا (النخبة) ستذهب إلى العين وشباب الأهلي، والوصل، بينما يحصل الجزيرة على مقعد الملحق، وسيحصل الوحدة على المعقد المباشر لدوري «أبطال آسيا 2».

أما في حالة فوز الجزيرة بكأس رئيس الدولة، فإن مقاعد النخبة ستذهب إلى العين والجزيرة وشباب الأهلي، ويحصل الوصل على مقعد الملحق، بينما سينال الوحدة مقعد «دوري أبطال آسيا 2».

يُذكر أن العين تُوِّج أخيراً بلقب دوري المحترفين، وسيخوض نهائي كأس رئيس الدولة أمام الجزيرة، في 22 من الشهر الجاري.