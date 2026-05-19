هيكل: البطائح اضطر إلى إشراك مدافع في الهجوم بداية الدوري

كشف لاعب البطائح، عبدالعزيز هيكل، عن الظروف الصعبة التي مرّ بها الفريق خلال الموسم الحالي، والتي انتهت بهبوط فريقه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، رغم تعادله في الجولة الأخيرة مع شباب الأهلي بنتيجة 1-1، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «واجه الفريق العديد من المشكلات منذ بداية الموسم، أبرزها تأخر انضمام بعض اللاعبين، ما أثّر في عملية تجهيز الفريق».

وأوضح: «خضنا أول ست أو سبع مباريات وسط نقص كبير بسبب الإصابات والغيابات، ووصل الأمر إلى اللعب من دون مهاجم صريح، إذ اضطر المدرب أحياناً إلى إشراك مدافع في مركز الهجوم».

وأوضح أن الفريق حاول التماسك والقتال حتى الجولة الأخيرة، لكن الظروف انعكست بشكل واضح على نتائج ومسيرة الفريق خلال الموسم.

وتابع: «هناك أسباب عدة وراء الهبوط لا يمكن الحديث عنها بالكامل، لكن الجميع بذل ما لديه، سواء مجلس الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبون».

وأكد أن إدارة النادي دعمت الفريق طوال الموسم، مضيفاً: «اللاعبون اجتهدوا، لكن في النهاية لم نوفق في تحقيق البقاء».

وأشار عبدالعزيز هيكل إلى أن البطائح قادر على العودة سريعاً إلى دوري المحترفين، قائلاً: «النادي يمتلك مقومات العودة، ونتمنّى ألا تتكرر مشكلات هذا الموسم، وأن يعود الفريق بصورة أقوى».