سوزا: شباب الأهلي قدّم موسماً أفضل من الماضي على مستوى الأرقام والأداء

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن فريقه قدّم موسماً مميزاً رغم التعادل مع البطائح 1-1 في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم، مشيراً إلى أن «فرسان دبي» عانى كثيراً هذا الموسم، بسبب ضغط المباريات والإصابات، لكنه نجح في تقديم مستويات قوية والمنافسة على معظم البطولات حتى اللحظات الأخيرة، على حد تعبيره.

وقال باولو سوزا لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق قدّم موسماً أفضل من الموسم الماضي على مستوى الأرقام والأداء، رغم عدم النجاح في حصد جميع الألقاب التي نافس عليها».

وأوضح أنه «في المجمل كان موسماً جيداً للغاية، نجحنا في تسجيل أهداف أكثر من الموسم الماضي، ووصلنا إلى النهائيات في معظم البطولات، وهذا يؤكد تطور الفريق واللاعبين».

وأضاف: «الإصابات كانت من أبرز التحديات التي واجهت شباب الأهلي هذا الموسم، خصوصاً على مستوى اللاعبين الأجانب، وتحديداً إصابة سردار أزمون الذي يحتاج إلى الوقت والعمل والتدريبات للعودة إلى مستواه الطبيعي، كما واجهنا مشكلات كثيرة تتعلق بالاستشفاء وعودة اللاعبين بسرعة إلى المباريات».

وتابع: «عانينا غياب لاعبين مؤثرين بسبب الإصابة أيضاً، منهم ماكسيموفيتش الذي انضم إلينا، لكنه غاب أيضاً في فترات صعبة».

وأكد سوزا أن «قوة المنافسة في الدوري تطورت بشكل واضح هذا الموسم، وهو ما انعكس على الأداء الفني بالكامل، كل المنافسين تطوروا، في وقت عانى فيه شباب الأهلي ضغط المباريات بين البطولات المحلية ودوري أبطال آسيا، كما واجهنا صعوبة في الحفاظ على استقرار التشكيل الأساسي بسبب الإصابات».

وحرص سوزا في ختام حديثه على توجيه الشكر إلى إدارة النادي والجهازين الإداري والفني، واللاعبين، مؤكداً اعتزازه بالفترة التي قضّاها مع شباب الأهلي.

وقال: «أشكر النادي كثيراً على الدعم الكبير الذي حصلنا عليه طوال الفترة الماضية، وأشكر الجهازين الفني والإداري واللاعبين على العمل الذي قدّموه».

وأضاف: «إذا كان هناك مجال للاستمرار مع النادي فسنواصل العمل بالروح والأسلوب والطموح نفسه، من أجل المنافسة على كل الألقاب».

واختتم سوزا: «شباب الأهلي نادٍ كبير ويستحق دائماً المنافسة على البطولات، وأتمنّى أن تستمر هذه الروح والطموح داخل النادي خلال الفترة المقبلة».