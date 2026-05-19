بطولة «رماة المستقبل» تستقطب 140 رامياً

شارك 140 رامياً ورامية من مختلف الجنسيات والفئات العمرية في بطولة المواهب للرماية بنادي الشارقة الرياضي، التي أقيمت على مدى يومين، واختتمت، أول من أمس، ضمن مبادرة «رماة المستقبل»، الهادفة إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة في الدولة، وبتنظيم ودعم من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وبالتعاون مع اتحاد اللعبة.

وشهدت البطولة منافسات لفئة الأعمار من 12 إلى 16 عاماً في مسابقات البندقية الهوائية والمسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار، لفئتي المحترفين والمبتدئين للبنين والبنات، وسط مستويات فنية مميزة وأجواء تنافسية قوية.

كما تميز الحدث بجوانب تنظيمية حديثة من خلال تطبيق نظام اعتماد إلكتروني باستخدام تقنية QR Code، وإدارة رقمية للنتائج والجداول والمتابعة المباشرة للمشاركين.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن البطولة عكست نجاح برامج اكتشاف المواهب الرياضية، مشيراً إلى أهمية استمرار العمل على تطوير الأبطال في مختلف الرياضات التخصصية.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الإمارات للرماية، محمد سهيل النيادي، إن المشاركة الواسعة والمستويات الفنية التي شهدتها البطولة تؤكد تطور برامج اكتشاف المواهب في رياضة الرماية، وأهمية مواصلة العمل لبناء جيل جديد قادر على تمثيل الإمارات وتحقيق الإنجازات مستقبلاً.