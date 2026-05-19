10 لاعبين يتصدرون أرقام الدوري.. أبرزهم «الهداف» لابا و«الفنان» تاديتش

فرض 10 لاعبين حضورهم بقوة في دوري المحترفين لكرة القدم، الذي أسدل الستار على نسخته الـ17، السبت الماضي، وتصدروا المشهد بإمتاع جماهير أنديتهم، هجومياً و دفاعياً، ومن أبرزهم التوغولي لابا كودجو، الذي أسهم بأهدافه الـ25 في إهداء جمهور العين «الدرع الذهبي» ولقب الدوري بسجل خالٍ من الهزائم.

ولمع نجم الوحدة دوسان تاديتش بتمريراته الحاسمة، متصدراً قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بإجمالي 12 تمريرة حاسمة، فيما برع حارس دبا على مستوى أكثر التصديات بـ94 تصدياً ناجحاً على الرغم من هبوط «النواخذة» لدوري الدرجة الأولى، أما حارس عجمان، علي الحوسني، فسجل 155 تمريرة طويلة ناجحة متفوقاً في ذلك على كل لاعبي الدوري وليس حراس المرمى فحسب.. «الإمارات اليوم» ترصد وفقاً للإحصاءات والأرقام الرسمية لرابطة المحترفين، أبرز 10 نجوم تألقوا على مدار 182 مباراة و26 جولة من منافسات موسم 2025-2026، على النحو التالي..