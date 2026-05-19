«فيفا» يتابع تدريبات طاقم التحكيم الإماراتي المونديالي بـ «الساعة الذكية»

بدأ طاقم التحكيم الإماراتي، الذي سيشارك في إدارة مباريات كأس العالم 2026، بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي، إعداده مبكراً منذ إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً اختياره ضمن أطقم حكام المونديال، وذلك من خلال تدريبات وفق برنامج محدد.

وانطلقت التدريبات بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، بمتابعة من اتحاد الكرة ولجنة الحكام ومدرب اللياقة البدنية، وبإشراف لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم»: «إن تحضيرات طاقم التحكيم الإماراتي تتضمن تدريبات فنية وتمارين لياقة بدنية، إلى جانب تدريبات في صالة الألعاب الرياضية، وكذلك مراجعة بعض الحالات التحكيمية عبر الفيديو، وفق جدول تم إعداده من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، باستخدام الساعة الذكية الرياضية وجهاز الـGPS».

وأضاف أنه «تتم عبر برنامج وتطبيق خاص على الهاتف، متابعة جميع التفاصيل البدنية والفنية الخاصة بطاقم التحكيم، بما يشمل متابعة الحالات التحكيمية، والحالة البدنية، ونوع التدريب، إضافة إلى معدل ضربات القلب، وسائر التفاصيل المتعلقة بالطاقم التحكيمي».

وتأتي تحضيرات طاقم التحكيم الإماراتي قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، نهاية الشهر الجاري، للمشاركة في إدارة المونديال، الذي يُعدّ الأكبر في تاريخ كرة القدم بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.

ويضم طاقم التحكيم الإماراتي أيضاً الحكم الدولي المساعد، محمد أحمد يوسف، وحكم الفيديو، محمد عبيد خادم، وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي أعدّت برنامجاً خاصاً في أميركا يمتد لـ10 أيام، لتجهيز الحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة، ويتضمن تدريبات فنية، واختبارات لياقة بدنية، لضمان جاهزيتهم البدنية والفنية والنفسية لهذا الحدث العالمي.

يُذكر أن طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة عمر آل علي شارك خلال الفترة الماضية في إدارة مباريات المسابقات المحلية، لاسيما دوري المحترفين، كما شارك أخيراً في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

من جهته، شارك محمد عبيد خادم حكماً للفيديو في نهائي «دوري أبطال آسيا 2» بين النصر وغامبا أوساكا، وهي مشاركة تُعدّ من أبرز المحطات في مسيرته قبل الظهور المرتقب في المونديال.

ويحظى طاقم التحكيم الإماراتي المشارك في كأس العالم المقبلة باهتمام كبير من قبل اتحاد الكرة الإماراتي ولجنة الحكام، بهدف الظهور بصورة مشرّفة للتحكيم الإماراتي في هذا الحدث، لاسيما أنها المرة الثامنة التي يوجد فيها التحكيم الإماراتي في كأس العالم.

ومن المقرر أن يغادر طاقم التحكيم الإماراتي إلى الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري، تمهيداً للمشاركة في البرنامج الخاص.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن عمر آل علي نال استدعاءه الأول إلى كأس العالم، ويُعدّ أحد الحكام البارزين على الساحة القارية، ومن خريجي مشروع المستقبل التابع للاتحاد الآسيوي، حيث أدار مواجهة ربع النهائي بين إسبانيا وألمانيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2023.