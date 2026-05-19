44 مشاركاً في سباق أكاديمية «أبوظبي للرياضات البحرية»

نظمت أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق النادي الداخلي للإبحار الشراعي، مساء أمس، بمشاركة 44 بحاراً وبحارة من منتسبي الأكاديمية في أبوظبي وفرع الأكاديمية في المرفأ، وذلك ضمن برامجها المستمرة لتطوير المواهب وصقل مهارات اللاعبين في رياضات الشراع الحديث.

وشهد السباق مشاركة واسعة في فئات الأوبتيمست والإلكا بمختلف أنواعها، إلى جانب مشاركة تسعة من أصحاب الهمم، في مشهد يعكس حرص الأكاديمية على تعزيز مفهوم الدمج الرياضي وإتاحة الفرصة أمام الجميع لخوض التحدي والتنافس في أجواء رياضية مميزة.

وأقيم السباق وسط أجواء مثالية ساهمت في تقديم مستويات فنية قوية بين المشاركين، حيث أظهر البحارة مهارات مميزة. وروحاً تنافسية عالية عكست حجم العمل التدريبي الذي تقوم به الأكاديمية خلال الفترة الماضية.

وفي ختام المنافسات، جرى تكريم الفائزين في مختلف الفئات وسط حضور أولياء الأمور والجهازين الفني والإداري، حيث أكدت الأكاديمية أن تنظيم مثل هذه السباقات يأتي في إطار خططها الرامية إلى رفع مستوى اللاعبين، ومنحهم فرصاً أكبر للاحتكاك والتنافس، بما يسهم في إعداد جيل جديد من أبطال الرياضات البحرية القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المشاركات المقبلة.