«الأبيض» يترقب قرعة «خليجي 27» اليوم

يترقب المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، قرعة بطولة كأس الخليج 27 التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى السادس من أكتوبر المقبلين، في مدينة جدة، بمشاركة ثمانية منتخبات.

ويأمل «الأبيض» استعادة أمجاده الخليجية، والتتويج باللقب الثالث في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة في نسختَي 2007 و2013، وتُعدّ البطولة محطة إعداد مهمة للمنتخب قبل المشاركة في كأس آسيا 2027، حيث أوقعته القرعة ضمن مجموعة تضم منتخب كوريا الجنوبية وفيتنام، والفائز من مواجهة لبنان واليمن.