فريق أبوظبي يتصدر بطولة الإمارات للمواي تاي بـ 41 ميدالية

تصدّر فريق أبوظبي نتائج الترتيب العام لبطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة، التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ على مدار ثلاثة أيام في مبادلة دوم - نادي الجزيرة بأبوظبي، بمشاركة 599 لاعباً ولاعبة يمثلون 75 نادياً وأكاديمية، تنافسوا ضمن 86 فئة وزنية، وتحت إشراف 38 حكماً.

وأسفرت نتائج الترتيب العام عن تصدر فريق أبوظبي مواي تاي برصيد 41 ميدالية متنوعة، بواقع 24 ذهبية، و10 فضيات، وسبع برونزيات، فيما جاء فريق تايغر كيك بوكسينغ في المركز الثاني برصيد 34 ميدالية، بواقع 15 ذهبية، و14 فضية، وخمس برونزيات، وحلّ فريق ذا فورس سبورتس في المركز الثالث برصيد 12 ميدالية، بواقع خمس ذهبيات، وخمس فضيات، وبرونزيتين.

كما سجل عدد من الأندية والأكاديميات حضوراً تنافسياً مميزاً ضمن جدول الميداليات، من بينها الخليج للفنون القتالية، وهاي سكور سبورت، وأكاديمية أدما، ويونيفيرس فيتنس، وتايغر للفنون القتالية.

وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عبدالله سعيد النيادي، أن البطولة قدمت مؤشرات إيجابية مهمة على مستوى المشاركة والتنظيم والأداء الفني، مشيراً إلى أن البطولة تعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة المواي تاي في الإمارات، وقوة الحضور المتنامي للعبة بين مختلف الفئات.

وقال: «المستويات التي قدمها الأبطال خلال المنافسات تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية والأكاديميات، كما تؤكد أهمية البطولات المحلية في إعداد المواهب، ومنحها فرص الاحتكاك الحقيقي، بما يسهم في بناء جيل قادر على تمثيل رياضة الإمارات بصورة مشرفة في مختلف الاستحقاقات».

وتابع: «نواصل في الاتحاد العمل على تطوير منظومة المسابقات، وتنظيم بطولات نوعية تسهم في رفع المستوى الفني، واكتشاف المواهب، وتعزيز جاهزية اللاعبين للمشاركات المقبلة، بما يواكب طموحاتنا في ترسيخ مكانة المواي تاي الإماراتية على المستويين القاري والدولي».

وحضر منافسات اليوم الختامي إلى جانب النيادي، سفير تايلاند لدى الدولة، بولبونج فانجفاين، حيث شارك في تتويج الأبطال الفائزين بختام المنافسات.