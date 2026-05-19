فرهاد مجيدي: أتحمل مسؤولية هبوط البطائح «كاملة»

أكد مدرب البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، تحمّله المسؤولية الكاملة عن هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، عقب التعادل مع شباب الأهلي بنتيجة 1-1 في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين التي لم تكفِ الفريق للبقاء بين الكبار.

وأنهى البطائح الموسم في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، بعدما ظل ينافس على البقاء حتى الجولة الأخيرة، قبل أن تخدم نتائج الفرق الأخرى فريق الظفرة الذي نجح في ضمان بقائه رسمياً.

وقال فرهاد مجيدي لـ«الإمارات اليوم»: «أتحمّل مسؤولية هبوط البطائح كاملة، لعبنا مباراة كبيرة مع شباب الأهلي، لكننا لم ننجح في تحقيق الفوز».

وأوضح: «إذا كنا نريد البقاء في المحترفين كان يجب علينا الفوز في مثل هذه المباريات، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي أتحمّل المسؤولية كاملة».

وأشار مدرب البطائح إلى أن فريقه أهدر العديد من الفرص خلال المباراة، خصوصاً في الشوط الأول، وهو ما أثّر في النتيجة النهائية.

وأضاف فرهاد مجيدي: «أعتذر لجمهور البطائح ولمجلس الإدارة واللاعبين، وأعيد وأكرّر أنني أتحمل المسؤولية كاملة عن هبوط الفريق».

وأكد المدرب الإيراني أن «إدارة النادي واللاعبين قدموا كل ما لديهم طوال الموسم»، مشيراً إلى أن «الجميع حاول القتال حتى الجولة الأخيرة، ومجلس الإدارة لم يُقصِّـر إطلاقاً، وكذلك اللاعبون قدموا كل ما لديهم طوال الموسم».

وحرص مجيدي على تهنئة فريق الظفرة بعد نجاحه في البقاء في دوري المحترفين، مؤكداً احترامه له، لما قدّمه الفريق في الجولات الأخيرة.

واختتم: «البطائح يمتلك المقومات التي تساعده على العودة سريعاً إلى دوري المحترفين خلال الموسم المقبل».