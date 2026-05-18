حمد المقبالي: فيديو عفوي سبّب لي أزمة مع جمهور الوصل.. ووالدتي "نقطة ضعفي" (فيديو)

كشف حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي، تفاصيل الأزمة التي جمعته بجمهور الوصل عقب مباراة كأس السوبر الموسم الماضي التي انتهت لمصلحة "فرسان دبي" بركلات الترجيح 4-1 (الوقت الأصلي 2-2)، مؤكداً أن ما حدث "سوء فهم" بدأ من "فيديو عفوي" تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المقبالي خلال ظهوره في بودكاست "بين النقاط"، إن مباراة السوبر أمام الوصل الموسم الماضي كانت أول نهائي يخوضه في مسيرته بعمر 21 عاماً، موضحاً أنه عاش حالة كبيرة من التوتر قبل اللقاء بسبب قوة المنافس وحجم الحدث الجماهيري.

وأضاف: "كنت خايف جداً، أول مرة ألعب نهائي بهذا الشكل وأمام الوصل بطل الدوري في ذلك الوقت، وحتى أول 25 دقيقة كنت أظهر قوياً لكن داخلياً كنت منهاراً من التوتر".

وأوضح تفاصيل ما جرى مع جمهور الوصل، قائلاً: "بداية القصة كانت عبر حديث بين مجموعة خاصة مع أصدقائي في (سناب شات)، إذ كان بعضهم من جماهير الوصل يرددون عبارات التحدي والاستفزاز قبل المباراة"، مشيراً إلى أنه "بعد الفوز والتصدي لركلة ترجيح قمت بتصوير فيديو عفوي بدافع الفرحة والاستفزاز بين الأصدقاء فقط".

وأكمل: "ما كان في بالي أبداً إن الفيديو ينتشر بهذا الشكل، صورت الفيديو في الغروب وقفلت التلفون ونمت".

وأشار إلى أنه فوجئ في اليوم التالي بانتشار الفيديو بشكل واسع عبر "تيك توك" و"سناب شات"، قبل أن يتلقى سيلاً من الانتقادات والتعليقات المسيئة شخصياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المقبالي أنه بادر سريعاً إلى تقديم اعتذار رسمي بعد نصيحة والده، قبل أن يتلقى اتصالاً من إداري شباب الأهلي أحمد شاه، الذي طالبه بحذف الفيديو بعد الاعتذار.

وقال: "أحمد شاه كلمني وقال لي خلاص عرفت غلطك وما تسويه مرة ثانية واحذف الفيديو، وبالفعل حذفته".

وأوضح أن الأزمة استمرت بسبب بعض التعليقات التي تضمنت إساءات لوالدته، مؤكداً أن ذلك كان أكثر ما أثر عليه نفسياً، وقال: "الوالدة نقطة ضعفي، وأي شخص يغلط عليها أكيد بتأثر".

واختتم حديثه بالتأكيد على عدم وجود أي مشكلة حقيقية مع جمهور الوصل، مشيراً إلى أنه سامح أحد المشجعين بعدما اعتذر له شخصياً عن الإساءة.