ريناتو تابيا مرشح للانتقال من الوصل إلى أليانزا ليما

أفادت تقارير إعلامية بأن مستقبل لاعب الوسط البيروفي ريناتو تابيا بات محل جدل واسع، في ظل ارتباط اسمه بإمكانية الانتقال إلى نادي أليانزا ليما، وسط تفاعل جماهيري كبير مع تطورات ملفه خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة «دياريو ليبرو» البيروفية إن تابيا مرشح للرحيل عن صفوف الوصل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أنه يُعد أحد العناصر الأساسية في خط الوسط خلال الموسم الحالي، إذ شارك في عدد من المباريات ضمن دوري المحترفين و«دوري أبطال آسيا 2»، مع الاعتماد عليه بشكل مستمر في مركز الارتكاز الدفاعي.

وبحسب بيانات رابطة المحترفين، شارك اللاعب الدولي في 18 مباراة خلال الموسم الجاري، دون تسجيل أو صناعة أي أهداف، وخاض نحو 1310 دقائق لعب، وهو ما يعكس اعتماده كعنصر أساسي في التشكيلة، رغم غياب المساهمة الهجومية المباشرة.

وتشير الأرقام إلى أن دوره الأساسي يتمثل في الجانب الدفاعي وبناء اللعب من الخلف، حيث سجل نسبة دقة تمرير تجاوزت 87%، مع أكثر من 750 تمريرة ناجحة خلال الموسم، إلى جانب مساهمته في الافتكاكات والالتحامات الثنائية، ما جعله من أكثر لاعبي الوسط التزامًا تكتيكيًا في الفريق.

ومن الناحية الفنية، يعتمد الجهاز الفني لنادي الوصل على تابيا كلاعب ارتكاز رئيسي، نظرًا لخبرته الكبيرة في التعامل مع ضغط المباريات، وقدرته على قطع الكرات وبناء الهجمة الأولى، إلى جانب مرونته في التحول بين مركزي الوسط الدفاعي وقلب الدفاع عند الحاجة.

يُذكر أن ريناتو تابيا انضم إلى الوصل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليغانيس، بعقد يمتد مع «الإمبراطور» حتى يونيو 2027.