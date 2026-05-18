ناشئو الوصل يجسدون روح الوفاء والانتماء للوطن

رفع لاعبو فريق الوصل تحت 16 عاماً لافتة خاصة بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (رعاه الله) مقاليد رئاسة الدولة وذلك قبل انطلاق مواجهة الوصل والعين التي أقيمت على ملعب نادي الوصل في مشهد جسد قيم الوفاء والانتماء والاعتزاز بقيادة الوطن

وأكد نادي الوصل حرصه الدائم على مواكبة مختلف المناسبات الوطنية التي تعكس قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة في إطار الدور المجتمعي والوطني الذي يحرص النادي على ترسيخه لدى الأجيال الرياضية

وتواصل دولة الإمارات منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات حيث عززت مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار والاستدامة استناداً إلى رؤية استراتيجية تقوم على الاستثمار في الإنسان ودعم مسارات التنمية والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي

وحملت اللافتة عبارة «ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم» وسط أجواء وطنية عكست ارتباط اللاعبين بقيم الهوية الوطنية والولاء للقيادة الرشيدة

ويأتي هذا المشهد تأكيداً على حرص نادي الوصل على تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى اللاعبين والأجيال الرياضية إلى جانب مواصلة مساهمته في دعم المبادرات والفعاليات التي تعكس روح الاتحاد والاعتزاز بالوطن وقيادته