سالم راشد: موسم كلباء للنسيان.. ونعتذر للجماهير

أكد لاعب فريق كلباء، سالم راشد، أن موسم 2025-2026، الذي اختتم أول من أمس، يُعد من أصعب المواسم التي مرّت على الفريق، مشيراً إلى أن كلباء عاش ضغوطاً كبيرة بسبب صراع الهبوط حتى الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري.

وأنهى كلباء موسم 2025-2026 بالخسارة أمام الوصل 1-2 في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، وحصل على المركز الـ11 برصيد 24 نقطة، بعدما ظل مهدداً بالهبوط حتى آخر جولتين، قبل أن تخدمه نتائج الفرق المنافسة، وينجح في تأمين بقائه رسمياً.

وقال سالم راشد، لـ«الإمارات اليوم»، إن لاعبي كلباء دخلوا مواجهة الوصل الأخيرة بطموح تحقيق الفوز، وإنهاء الموسم بصورة إيجابية أمام الجماهير، لكن الوصل نجح في استغلال الفرص والخروج بالنقاط الثلاث.

وأضاف: «حاولنا في آخر مباراة أن نفوز ونقدم صورة جيدة للجماهير، لكن الوصل كان الأفضل ونجح في حسم المباراة. حتى آخر دقيقة كانت النتيجة متعادلة، لكن للأسف استقبلنا هدفاً وخسرنا اللقاء».

ووصف لاعب كلباء الموسم الحالي بأنه «موسم للنسيان»، موضحاً أن الفريق لم يقدم المستوى الذي كانت تنتظره الجماهير والإدارة، وقال: «بصراحة هذا الموسم للنسيان بالنسبة لنا كلاعبين، ونعتذر لجمهور كلباء ولمجلس الإدارة، لأننا لم نظهر بالصورة القوية التي تليق بالنادي».

وعن الأسباب التي قادت الفريق إلى الدخول في حسابات الهبوط هذا الموسم، أكد سالم راشد أن سوء التوفيق لعب دوراً كبيراً، إلى جانب تفاصيل صغيرة قلبت نتائج مباريات عدة.

وأضاف: «سوء التوفيق كان حاضراً معنا بشكل كبير هذا الموسم. الفريق حاول واجتهد، لكن هناك مباريات كثيرة كنا الأفضل فيها ولا نسجل، أو نتقدم ثم نستقبل هدف التعادل أو الخسارة في الدقائق الأخيرة».

وتابع: «كل فريق يمر بفترة صعبة، لكن المهم أن يتعلم من الأخطاء ويعود أقوى، وهذا ما نطمح له في الموسم المقبل».

وأكد سالم راشد أن لاعبي كلباء يدركون حجم الغضب الجماهيري بعد موسم صعب شهد تراجع الفريق بشكل غير معتاد، مشيراً إلى أن النادي يستحق الوجود في مراكز أفضل.

وقال: «كلباء فريق كبير، ويستحق أن يكون في وضع أفضل، ونَعِد الجماهير بأن الموسم المقبل، سيكون مختلفاً، وسنعمل جميعاً على العودة بصورة أقوى وتحقيق نتائج ترضي الجميع».