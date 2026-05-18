سابيانو: هدوء بيرلو واحترافيته وراء تأهل «يونايتد» لدوري المحترفين

أكد رئيس نادي يونايتد، المولدوفي إيلي سابيانو، أن النهج الهادئ والاحترافية العالية للمدير الفني الإيطالي، أندريا بيرلو، كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق الصعود إلى دوري المحترفين، إلى جانب التأثير الإيجابي الكبير الذي أحدثه داخل أروقة النادي منذ توليه قيادة الفريق.

وأوضح سابيانو أن بيرلو نجح في توفير بيئة تتسم بالقيادة والانضباط والوضوح داخل المجموعة، مشيراً إلى أنه كان أحد أهم العناصر التي قادت الفريق إلى تحقيق الصعود التاريخي إلى دوري المحترفين، في إنجاز غير مسبوق، بعدما أصبح يونايتد أول نادٍ خاص يحقق هذا الإنجاز.

ويملك يونايتد 57 نقطة في رصيده، قبل جولتين من نهاية الموسم، إذ يحتاج الفريق إلى الفوز في مباراة واحدة فقط لحسم لقب دوري الدرجة الأولى، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته، رغم حداثة تأسيسه قبل سنوات قليلة.

وقال سابيانو لـ«الإمارات اليوم»: «تمتع الفريق بقيادة الأسطورة أندريا بيرلو، الذي جلب معه الخبرة والرؤية الكروية الواضحة، وكانت احترافيته ونهجه الهادئ سبباً في إحداث تأثير إيجابي في جميع عناصر الفريق، وبعيداً عن اسمه ومسيرته، أظهر التزاماً حقيقياً بالمشروع، وأسهم في بناء العقلية المناسبة داخل المجموعة».

وأضاف: «إنها لحظة فخر لكل من ينتمي إلى النادي، بعدما حققنا إنجازاً تاريخياً في كرة القدم الإماراتية، وهو ما يمنحنا سعادة كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر، وهذا النجاح لا يخص يونايتد وحده، بل يؤكد أن المشاريع الخاصة الطموحة قادرة على النجاح على أعلى المستويات عندما تتوافر الرؤية الصحيحة والعمل الجاد والتنظيم الاحترافي».

هدف واضح

وتابع سابيانو: «كنا نؤمن دائماً بالمشروع وبالأشخاص الذين يعملون يومياً داخل النادي، ومنذ بداية الموسم كان هدفنا واضحاً، وهو المنافسة على أعلى مستوى والقتال من أجل الصعود، وما تحقق جاء نتيجة الاستمرارية والانضباط والإيمان الجماعي».

تحديات الموسم

وعن أبرز التحديات التي واجهت الفريق خلال الموسم، قال: «كل موسم ناجح يحمل معه العديد من التحديات، لأن كرة القدم ليست خطاً مستقيماً، وواجهنا إصابات وضغوطاً ومنافسة قوية، لكن تماسك النادي واحترافية الجهاز الفني واللاعبين والالتزام المشترك بالأهداف ساعدتنا على تجاوز كل ذلك».

ثقافة الفوز

وأكد رئيس النادي أن الصعود لدوري المحترفين لا يمثل نهاية الطموحات، موضحاً: «الصعود كان محطة مهمة، لكن طموحنا لا يتوقف هنا، ونسعى إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، وترسيخ ثقافة الفوز داخل النادي».

وأضاف: «هذه مسؤوليتنا الآن، والصعود هو البداية فقط، وندرك جيداً قوة دوري المحترفين وتحدياته، لذلك سنواصل العمل على تطوير النادي في جميع الجوانب من أجل المنافسة بثبات وطموح واحترام».

واختتم سابيانو تصريحاته قائلاً: «أود أن أشكر جميع العاملين خلف الكواليس، فهم جزء أساسي من هذا النجاح، ويستحقون كل التقدير، كما أشكر اللاعبين على التزامهم وتضحياتهم طوال الموسم، وجماهيرنا التي دعمتنا ووثقت بنا، فهذا الإنجاز لهم أيضاً، وسنواصل العمل لإسعادهم».

وخاض يونايتد خلال الموسم 26 مباراة، حقق خلالها الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ست، وخسر ثلاث مباريات، مسجلاً 44 هدفاً مقابل 25 هدفاً استقبلتها شباكه.

دور إداري بارز

ويشرف على فريق يونايتد اللاعب الدولي السابق، محمد قاسم، الذي قام بدور بارز في الإعداد الذهني والإداري، كما يضم الفريق عدداً من الأسماء البارزة، من بينهم حبيب الفردان وطارق أحمد، إضافة إلى السويسري هاريس سيفيروفيتش، والمقيم الأردني عثمان جمال الدين، وحارسي المرمى سالم خيري والباكستاني عنايات، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الذين أسهموا بصورة مباشرة في تحقيق هذا النجاح.