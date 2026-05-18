«خورفكان» بطل دوري الناشئات لكرة السلة

تُوِّج فريق خورفكان الرياضي للمرأة بلقب دوري كرة السلة للناشئات، بفوزه على فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة (60-40)، في المباراة النهائية التي جمعتهما، أمس، على صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

ونجحت ناشئات خورفكان في بسط أفضليتهن المطلقة على مجريات المباراة النهائية، وحسم نتائج فتراتها الأربع بواقع 20-11، و13-8، و19-10، و17-11.

وحضرت مراسم التتويج نائب مديرة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، مي العامري، وإدارية فريق خورفكان الرياضي للمرأة، أحلام الحوسني، والسكرتير الفني لاتحاد السلة، قاسم الحموي.

من جهتها، أكدت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة رئيس اللجنة النسائية، غالية المازمي، أن «البطولة شهدت مستويات فنية مميزة تعكس حجم العمل المبذول من الأندية والأجهزة الفنية».

وقالت المازمي في تصريحات صحافية: «نفخر بما وصلت إليه مسابقات كرة السلة النسائية من تطور ملحوظ، والمستويات التي قدّمتها اللاعبات تبشر بمستقبل واعد للسلة النسائية الإماراتية، ونتوجه في اتحاد كرة السلة بالشكر إلى جميع الأندية المشاركة على جهودها الكبيرة ودورها في دعم اللعبة وتطويرها».