رامي ربيعة: الرد الحقيقي على الانتقادات بالأداء وليس بالكلام

كشف لاعب العين، رامي ربيعة، أن إسهامه في التتويج بلقب دوري المحترفين جاء بعد موسم مملوء بالتحديات على المستويين الفني والذهني، مشدداً على أن ما واجهه في بداية مشواره مع الفريق من انتقادات عقب المشاركة في كأس العالم للأندية لم يزعزع ثقته بنفسه، بل زاد من إصراره على إثبات قدراته داخل الملعب، والإسهام في تحقيق الأهداف الجماعية للفريق، من خلال قاعدة «الرد الحقيقي على الانتقادات بالأداء وليس بالكلام»، على حد تعبيره.

وقال رامي ربيعة لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يغضب من الانتقادات التي تلقاها من جماهير نادي العين، خصوصاً بعد الخسارتين الكبيرتين أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس في بطولة كأس العالم للأندية، التي أُقيمت في الولايات المتحدة، موضحاً أن البداية كانت صعبة بكل تأكيد، لكن مواجهة فِرَق بهذا الحجم تمثل تحدياً كبيراً لأي لاعب في العالم، مشيراً إلى أن أي فريق كان سيعاني في مثل هذه المواجهات، بسبب الفوارق الفنية والخبرات الكبيرة.

وأوضح: «كنت أعلم حجم الضغوط التي سأواجهها بانتقالي إلى نادي العين، فالأجواء هنا لا تختلف عن النادي الأهلي المصري الذي يلعب من أجل الفوز بجميع البطولات، لذلك كنت متفهماً تماماً سبب الانتقادات من الجمهور العيناوي في بداية مشواري مع الفريق».

وأضاف: «الانتقادات جزء طبيعي من كرة القدم، خصوصاً عندما يكون اللاعب تحت ضغط النتائج أو المشاركات الكبيرة، وأنا أتقبل النقد مادام يأتي في إطار رياضي، لكنني أركز دائماً على العمل داخل الملعب، لأن الرد الحقيقي يكون بالأداء وليس بالكلام، وهذا الفكر ساعدني على تجاوز فترة البداية الصعبة».

وتابع: «انضمامي إلى نادي العين مثّل لي خطوة مهمة في مسيرتي، لأنه نادٍ ينافس دائماً على البطولات، ويملك طموحات كبيرة، وهو ما جعلني أشعر منذ البداية بأن الضغوط جزء طبيعي من البيئة، وأدركت أن اللعب في فريق بهذه العقلية يجبر أي لاعب على تقديم أقصى ما لديه في كل تدريب ومباراة».

وأكمل: «بدأنا الموسم بأهداف واضحة تم الاتفاق عليها بين اللاعبين والجهاز الفني، وهي المنافسة على جميع البطولات الممكنة، وهذا الاتفاق خلق حالة من التركيز الجماعي منذ اليوم الأول، وكان الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة عليه، سواء داخل الملعب أو خارجه».

وقال ربيعة: «الروح الجماعية داخل الفريق كانت أحد أهم عوامل النجاح خلال الموسم، فلم يكن هناك فرق بين لاعب أساسي أو بديل، بل كنا جميعاً نعمل في اتجاه واحد، وهذا أسهم في رفع مستوى الانسجام داخل المجموعة، وجعل الفريق قادراً على التعامل مع مختلف الظروف خلال الموسم».

وواصل: «التتويج بلقب الدوري جاء نتيجة عمل طويل وليس مصادفة، لأننا مررنا بمراحل مختلفة من الضغط والتحديات، لكننا امتلكنا شخصية قوية ساعدتنا على العودة في اللحظات الصعبة، وكان الإصرار العامل المشترك بين جميع اللاعبين حتى الوصول إلى الهدف النهائي».

وأوضح: «دعم مجلس إدارة النادي والجهاز الفني كان له دور كبير طوال الموسم، إذ وفّروا لنا بيئة مستقرة ساعدتنا على التركيز الكامل داخل الملعب، وهذا الاستقرار كان له تأثير مباشر على تطور الأداء وتحقيق النتائج الإيجابية تدريجياً».

واختتم المدافع المصري: «المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتركيز من أجل الحفاظ على البطولات والاستمرار في المنافسة، إذ إن هدفنا القادم هو الفوز بلقب كأس رئيس الدولة، لأن طموحات نادي العين لا تتوقف عند بطولة واحدة، بل تمتد دائماً إلى مواصلة تحقيق الإنجازات، وإسعاد الجماهير التي تساند الفريق في كل الظروف».

