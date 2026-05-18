فريق الإمارات للدراجات بطل المرحلة الثامنة لسباق «جيرو دي إيطاليا»

واصل فريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية تألقه في سباق «جيرو دي إيطاليا»، بعدما حقق الإكوادوري، جوناتان نارفايز، الفوز بالمرحلة الثامنة، ليمنح الفريق ثالث انتصاراته، خلال أسبوع واحد، في السباق الإيطالي الكبير.

وعلى صعيد الترتيب العام، حافظ البرتغالي أفونسو يولاليو، من فريق البحرين فيكتوريوس، على القميص الوردي، متقدّماً على الدنماركي يوناس فينجيجارد، بفارق ثلاث دقائق و15 ثانية.

وفي طواف المجر، حافظ الفرنسي بينوا كوزنيفروي، دراج فريق «الإمارات إكس آر جي»، على المركز الثاني في الترتيب العام، بعد حلوله خامساً في المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة.

وشهدت المرحلة تقليص المسار وإلغاء اللفة الختامية بسبب سوء الأحوال الجوية، ما منح فرصة أكبر لمجموعة الهروب للمنافسة على الفوز، الذي ذهب للسويدي ياكوب سودركفيست، من فريق «ليدل تريك»، ليتصدّر الترتيب العام بفارق 40 ثانية أمام كوزنيفروي، قبل المرحلة الأخيرة.