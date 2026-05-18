الشارقة في مجموعة الدحيل وبرقان و«سي إتش إيه» في «يد آسيا»

أسفرت قرعة النسخة الـ28 من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال، المقررة في الكويت، من السادس إلى 15 يونيو المقبل، عن وجود نادي الشارقة (حامل اللقب) على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية الدحيل القطري، وبرقان الكويتي، و«سي إتش إيه» الصيني.

وضمت المجموعة الثانية للبطولة أندية الكويت الكويتي، والنجمة البحريني، والخليج السعودي، والعربي القطري.

ويخوض الشارقة البطولة بطموح المحافظة على اللقب القاري، الذي تُوّج به في نسخة عام 2024، ومواصلة حضوره القوي على مستوى كرة اليد الآسيوية.

يُذكر أن الفريق الفائز بلقب البطولة الآسيوية سيتأهل مباشرة إلى منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر غلوب 2026»، التي ستستضيفها مصر.