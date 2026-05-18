سلمى المرّي تتزين بذهبية رمي المطرقة في «الألعاب الخليجية»

رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 39 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، بواقع سبع ميداليات ذهبية، و10 فضيات، و22 ميدالية برونزية، في حصاد يؤكد قوة الحضور الإماراتي وتنوع الإنجازات في مختلف الرياضات.

وشهدت منافسات أول من أمس تألقاً لافتاً لأبطال الإمارات، بعدما أضاف منتخب ألعاب القوى أربع ميداليات جديدة إلى رصيد الدولة، إذ أحرزت سلمى المرّي الميدالية الذهبية في مسابقة رمي المطرقة للسيدات بعد تسجيلها 52.63 متراً، بينما حققت مهرة عبدالرحيم الميدالية الفضية في سباق 400 متر حواجز للسيدات في زمن بلغ 1:02.76 دقيقة.

كما أحرز معاذ فوزي الميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز للرجال في زمن 58.04 ثانية، بينما حققت علياء المهيري الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر موانع للسيدات في زمن بلغ 12:08.73 دقيقة، ليواصل منتخب ألعاب القوى حضوره القوي على منصات التتويج الخليجية.

وفي السنوكر نجح لاعب المنتخب الوطني، محمد شهاب، في إحراز الميدالية البرونزية، مؤكداً استمرار الحضور الإماراتي المميز في منافسات الألعاب الذهنية خلال الدورة، كما أضاف منتخب الإمارات للبولينغ ميدالية برونزية جديدة في منافسات الفرق، ليواصل تعزيز رصيد الدولة من الميداليات في الحدث.

من جهته، أعرب الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، موسى البلوشي، عن فخره بالنتائج المتميزة التي حققها المنتخب الوطني خلال مشاركته في الدورة، والتي تُوِّج خلالها المنتخب بسبع ميداليات ملونة، بواقع ميدالية ذهبية واحدة، وثلاث ميداليات فضية، وثلاث ميداليات برونزية.

وقال في تصريحات صحافية: «إن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة المبارزة الإماراتية، ويجسد ثمرة العمل المتواصل والجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون واللاعبات، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري طوال فترة الإعداد والاستعداد للبطولة».

ووجّه البلوشي الشكر إلى أبطال المنتخب على الأداء المشرف والروح القتالية العالية التي قدّموها في المنافسات، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به الجهازان الفني والإداري في توفير البيئة المثالية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

