إبراهيم عادل ينتقل نهائياً من الجزيرة إلى نورشيلاند

حسم نادي نورشيلاند مستقبل المهاجم المصري، إبراهيم عادل، بشكل رسمي مقابل نحو مليونَي يورو، بعدما فعّل بند الشراء في عقد إعارته من نادي الجزيرة، عقب فترة ناجحة في الدوري الدنماركي، منذ يناير الماضي، خلال الموسم الجاري، وفقاً لصحيفة «بولد دي كي» الدنماركية.

وأكد المدير الرياضي في نورشيلاند، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الدنماركي، أن «متابعة اللاعب استمرت لفترة طويلة قبل التعاقد معه»، مشيراً إلى أن «فترة الإعارة كانت اختباراً مهماً أثبت خلالها عادل جودته، إلى جانب مساهمته في لحظات حاسمة أمام منافسين مثل بروندبي وسوندرييسكه».