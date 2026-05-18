العين «الذهبي».. يكتب أعظم المواسم في تاريخ «المحترفين»

في موسم خسر فيه الجميع، بقي العين واقفاً وحده ليُتوج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم بلا خسارة، كأول فريق في عصر الاحتراف يحقق البطولة من دون أي خسارة، والثاني في تاريخ الكرة الإماراتية بعد شباب الأهلي في موسم 1975-1976، ليكتب «الزعيم» أعظم المواسم في تاريخ المسابقة.

وخاض العين 26 مباراة هذا الموسم من دون أن يتذوق طعم الهزيمة، محققاً 21 انتصاراً مقابل خمسة تعادلات، وهو ما يعكس حجم الهيمنة والاستقرار الفني الذي فرضه الفريق منذ الجولة الأولى، ليغلق الموسم بلا هزيمة، ويضع نفسه منفرداً على قمة «الدوري الذهبي» في عصر الاحتراف.

ويكتسب الإنجاز العيناوي قيمة أكبر، لأنه تحقق في نسخة تُعد الأطول والأكثر تنافسية مقارنة بما حققه شباب الأهلي قبل نحو نصف قرن، حين كانت البطولة تُلعب بنظام 16 مباراة فقط، ونجح خلالها «فرسان دبي» في حصد اللقب بـ11 انتصاراً وخمسة تعادلات.

وقبل العين، حاول كثيرون ملامسة الحلم الذهبي، لكن النهايات كانت تُسقطهم دائماً، وكان الشارقة أول من اقترب من الإنجاز في عصر الاحتراف خلال موسم 2018-2019، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة في 23 مباراة، قبل أن يخسر أمام الوصل في الجولة 24.

وأعاد الوصل المحاولة في موسم 2023-2024، بعدما صمد من دون خسارة لـ22 مباراة، لكن الوحدة أوقف مسيرته في الجولة 23، قبل أن يقترب شباب الأهلي بدوره في الموسم الماضي، بالحفاظ على سجله خالياً من الهزائم خلال أول 22 جولة، قبل خسارته أمام الوصل.

ولم يتوقف تفوق «الزعيم» عند هذا الحد، بل واصل تحطيم الأرقام القياسية، بعدما رفع سلسلة مبارياته المتتالية من دون خسارة في الدوري إلى 33 مباراة، بواقع 25 انتصاراً وثمانية تعادلات، سجل خلالها 74 هدفاً، واستقبلت شباكه 25 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 20 لقاءً، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم الجزيرة بـ28 مباراة.

وعادل العين الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط يحققه بطل الدوري، بعدما أنهى الموسم برصيد 68 نقطة، وهو الرقم ذاته الذي حققه الجزيرة في موسم 2016-2017، ليؤكد «البنفسجي» أن موسمه الحالي كان شيئاً أكبر من البطولة نفسها، وأن لا أحد يسقط «الزعيم».

إيفيتش: جاهزون لتكرار الإنجاز التاريخي

أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن فريقه سيدخل منذ المباراة الأولى في الموسم المقبل بالطموح والرغبة نفسيهما، لتكرار الإنجاز التاريخي بالتتويج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، من دون أي خسارة.

وقال إيفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «سنكون جاهزين منذ المباراة الأولى في الموسم المقبل، وبحافز كبير للاستمرار على النهج نفسه، لتكرار ما تحقق هذا الموسم، رغم أنه لن يكون أمراً سهلاً في ظل وجود فرق قوية ومدربين أصحاب خبرة، لكننا سنبذل كل ما لدينا من أجل المنافسة مجدداً».

وأضاف: «ما حققه اللاعبون هذا الموسم كان أمراً مذهلاً، خصوصاً أن الفريق ضم عدداً من اللاعبين الجدد والشباب الذين ارتدوا قميص العين للمرة الأولى، ومع ذلك استطاعوا كتابة التاريخ، وتحقيق إنجاز لم يحدث منذ سنوات طويلة».