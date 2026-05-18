لابا يقبض على «الحذاء الذهبي» الرابع.. ويطوي صفحة جيان

حسم مهاجم العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، لقب هداف دوري المحترفين للمرة الرابعة، لينهي الإرث الهجومي الذي صنعه النجم الغاني السابق، آسامواه جيان، والذي ظل لسنوات عصياً على الكسر في ذاكرة جماهير «الزعيم»، باعتباره واحداً من أقوى المهاجمين في تاريخ الفريق والدوري، بعدما فرض هيمنته على لقب الهداف بثلاثة أحذية ذهبية متتالية، وأهداف لا تتوقف، قبل أن يجعل لابا كل الأشياء المعقدة تبدو شديدة البساطة، وأن يحول هز الشباك إلى أمر اعتيادي.

وأنهى لابا كودجو سباق الهدافين في النسخة الحالية متصدراً برصيد 25 هدفاً، ليتوج باللقب بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، مهاجم الوحدة، السوري عمر خريبين، الذي سجل 17 هدفاً، كما رسخ الدولي التوغولي مكانته في صدارة الهدافين التاريخيين للعين في المسابقة برصيد 143 هدفاً.

وبدأ لابا رحلته التهديفية مع العين بتسجيل 19 هدفاً في موسم 2019-2020، قبل أن يُلغى ذلك الموسم بسبب جائحة «كوفيد-19»، وفي موسم 2020-2021 اكتفى بـ13 هدفاً، وأنهى المنافسة في المركز الخامس، ثم انفجر هجومياً في موسم 2021-2022 بإحرازه 26 هدفاً ليفوز بلقب الهداف، قبل أن يرفع حصيلته إلى 28 هدفاً في موسم 2022-2023، مؤكداً احتفاظه بالحذاء الذهبي.

وتراجع رصيد لابا إلى 12 هدفاً في موسم 2023-2024، لينهي البطولة في المركز الخامس، لكنه سرعان ما استعاد حساسيته التهديفية بتسجيل 20 هدفاً في موسم 2024-2025 ليستعيد لقب الهداف، وفي النسخة الحالية 2025-2026 رفع رصيده إلى 25 هدفاً، محققاً اللقب للموسم الثاني توالياً والرابع في مسيرته، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر لاعب تُوج بالحذاء الذهبي في تاريخ المسابقة.

وإلى جانب تتويجه الشخصي، عزز لابا كودجو هيمنة العين التاريخية على جائزة الهداف، بعدما تُوج لاعبو «الزعيم» بها في تسعة مواسم، ويحمل لابا منها أربعة ألقاب، مقابل ثلاثة ألقاب لآسامواه جيان في مواسم 2011-2012 و2012-2013 و2013-2014، إضافة إلى لقب لكل من خوسيه ساند في نسخة 2009-2010، ولقب لماركوس بيرغ في موسم 2017-2018.

ويظل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف سجلها لاعب في موسم واحد، وتُوج على إثره بلقب الهداف، بحوزة علي مبخوت، بعد إحرازه 33 هدفاً بقميص الجزيرة في موسم 2016-2017، وهو رقم صامد حتى الآن.

من جهته، قال المدير الرياضي لنادي العين، رودريغو مينديز، في تصريحات صحافية: «إن استمرار هداف الفريق لابا كودجو (ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي)، يعتمد على المحادثات الجارية حالياً مع الإدارة».