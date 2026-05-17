موعد قرعة كأس الخليج الـ27.. توزيع المنتخبات وتصنيفاتها الدولية وآلية التأهل

تُسحب بعد غدٍ الثلاثاء قرعة النسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين.

وذكر الاتحاد الخليجي لكرة القدم في بيان صحافي عبر موقعه الرسمي بأن مراسم القرعة ستبدأ عند الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات في ميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة التاريخية، بحضور رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي المنتخبات الثمانية المشاركة، إضافة إلى نخبة من نجوم الكرة الخليجية السابقين.

وأكدت جميع الاتحادات الخليجية مشاركتها في حفل القرعة، إلى جانب حضور عدد من مديري المنتخبات ومدربيها، فيما تتواصل الاجتماعات التنسيقية في السعودية بوتيرة متصاعدة لاستكمال التحضيرات الخاصة بحفل القرعة والبطولة.

وتُعد «خليجي 27» خامس نسخة تُقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وستستضيفها مدينة جدة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية واستاد الأمير عبدالله الفيصل، بمشاركة منتخبات الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعمان، والعراق، وقطر، والكويت، واليمن.

ووفقاً للتصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الأول من أبريل الماضي، جاء المنتخب القطري، المصنف 55 عالمياً، والمنتخب العراقي، المصنف 57 عالمياً، في المستوى الأول، بينما ضم المستوى الثاني المنتخب السعودي (61 عالمياً) والمنتخب الإماراتي (68 عالمياً)، وجاء المنتخب العماني (79 عالمياً) والمنتخب البحريني (91 عالمياً) في المستوى الثالث، فيما ضم المستوى الرابع المنتخب الكويتي (134 عالمياً) والمنتخب اليمني (149 عالمياً).

وبحسب نظام القرعة، سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منهما أربعة منتخبات، على أن يتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة، بما يضمن عدم مواجهة منتخبين من المستوى ذاته في الدور الأول.

وسيكون المنتخب السعودي، بصفته مستضيف البطولة، على رأس المجموعة الأولى، فيما يتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة الثانية وفق التصنيف المعتمد.

وتقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية لتحديد بطل البطولة.

وعلى هامش مراسم القرعة، يعقد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعات عدد من لجانه، تشمل لجنة المسابقات، ولجنة الحكام، واللجنة الإعلامية، لمناقشة برامج العمل والتحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة قبل انطلاق البطولة.

وتحظى بطولة كأس الخليج العربي بمكانة جماهيرية خاصة في المنطقة الخليجية منذ انطلاقها عام 1970 في البحرين، إذ تمثل مناسبة رياضية واجتماعية تعكس روح الأخوة والتقارب بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

يُذكر أن السعودية سبق لها استضافة البطولة أربع مرات أعوام 1972 و1988 و2002 و2014.