رامي ربيعة: انتقادات جمهور العين في مونديال الأندية حفّزتني للتألق

أبدى لاعب نادي العين، رامي ربيعة، أن مساهمته في التتويج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم جاءت بعد موسم مليء بالتحديات على المستويين الفني والذهني، مشدداً على أن ما واجهه في بداية مشواره مع الفريق من انتقادات عقب المشاركة في كأس العالم للأندية لم يزعزع ثقته بنفسه، بل زاد من إصراره على إثبات قدراته داخل الملعب والمساهمة في تحقيق الأهداف الجماعية للفريق.

وقال رامي ربيعة لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يغضب من الانتقادات التي تلقاها من جماهير نادي العين، خاصة بعد الخسارتين الكبيرتين أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية، موضحاً أن البداية كانت صعبة بكل تأكيد، لكن مواجهة فرق بهذا الحجم تمثل تحدياً كبيراً لأي لاعب في العالم، مشيراً إلى أن أي فريق كان سيعاني في مثل هذه المواجهات بسبب الفوارق الفنية والخبرات الكبيرة.

وأوضح: «كنت أعلم حجم الضغوطات التي سأواجهها بانتقالي إلى نادي العين، لأن الأجواء هنا لا تختلف عن النادي الأهلي المصري، الذي يلعب من أجل الفوز بجميع البطولات، لذلك كنت متفهماً تماماً سبب الانتقادات من الجمهور العيناوي في بداية مشواري مع الفريق».

وأضاف: «الانتقادات جزء طبيعي من كرة القدم، خاصة عندما يكون اللاعب تحت ضغط النتائج أو المشاركات الكبيرة، وأنا أتقبل النقد طالما أنه في إطار رياضي، لكنني أركز دائماً على العمل داخل الملعب، لأن الرد الحقيقي يكون بالأداء وليس بالكلام، وهذا الفكر ساعدني على تجاوز فترة البداية الصعبة».

وتابع: «انضمامي إلى نادي العين مثّل لي خطوة مهمة في مسيرتي، لأنه نادٍ ينافس دائماً على البطولات ويملك طموحات كبيرة، وهو ما جعلني أشعر منذ البداية بأن الضغوط جزء طبيعي من هذه البيئة، وأدركت أن اللعب في فريق بهذه العقلية يجبر أي لاعب على تقديم أقصى ما لديه في كل تدريب ومباراة».

وأردف: «بدأنا الموسم بأهداف واضحة تم الاتفاق عليها بين اللاعبين والجهاز الفني، وهي المنافسة على جميع البطولات الممكنة، وهذا الاتفاق خلق حالة من التركيز الجماعي منذ اليوم الأول، وكان الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة عليه، سواء داخل الملعب أو خارجه».

وتابع: «أرى أن الروح الجماعية داخل الفريق كانت أحد أهم عوامل النجاح خلال الموسم، فلم يكن هناك فرق بين لاعب أساسي أو بديل، بل كنا جميعاً نعمل في اتجاه واحد، وهذا ساهم في رفع مستوى الانسجام داخل المجموعة، وجعل الفريق قادراً على التعامل مع مختلف الظروف خلال الموسم».

وواصل: «أرى أن التتويج بلقب الدوري جاء نتيجة عمل طويل وليس صدفة، لأننا مررنا بمراحل مختلفة من الضغط والتحديات، لكننا امتلكنا شخصية قوية ساعدتنا على العودة في اللحظات الصعبة، وكان الإصرار العامل المشترك بين جميع اللاعبين حتى الوصول إلى الهدف النهائي».

وأكمل ربيعة: «دعم مجلس إدارة النادي والجهاز الفني كان له دور كبير طوال الموسم، حيث وفروا لنا بيئة مستقرة ساعدتنا على التركيز الكامل داخل الملعب، وهذا الاستقرار كان له تأثير مباشر على تطور الأداء وتحقيق النتائج الإيجابية تدريجياً».

واختتم تصريحاته قائلاً: «المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتركيز من أجل الحفاظ على البطولات والاستمرار في المنافسة، حيث إن هدفنا القادم هو الفوز بلقب كأس رئيس الدولة، لأن طموحات نادي العين لا تتوقف عند بطولة واحدة، بل تمتد دائماً إلى مواصلة تحقيق الإنجازات وإسعاد الجماهير التي تساند الفريق في كل الظروف».